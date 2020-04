Rakitic e os boatos de uma saída do Barcelona: "não sou um saco de batatas"

O meia também falou sobre um possível retorno ao Sevilla

Cansado das especulações sobre sua saída do , Ivan Rakitic desabafou sobre seu futuro ao Mundo Desportivo. Aos 32 anos, o croata perdeu espaço no time e chega ao final de seu contrato em junho de 2021, quando se encerra a temporada 2020/2.

Tendo participado de apenas dez dos 27 jogos do clube catalão no Campeonato Espanhol, o meia se disse cansado das constantes teoria sobre o futuro dos jogadores que não fazem parte do time titular ou que esteja perto do fim de seu contrato.

"Não sou um saco de batatas com quem você possa fazer qualquer coisa. Eu é que vou decidir meu futuro. Quero estar onde sou valorizado. Se for aqui ficarei satisfeito, mas se for em outro lugar, serei eu quem vai decidir onde, e mais ninguém."

Apesar disso, o meia está sendo ligado a diversos times da Europa - entre eles Juventus, , e , além do , seu ex-time.

Apesar da insatisfação com as especulações, o meia aceita a possibilidade de voltar ao Sevilla, clube pelo qual jogou por quatro temporadas antes de se transferir ao Barcelona. Segundo Rakitic, ele tem um carinho especial pelo time. "Sempre disse que seria um grande sonho vestir aquela camisa novamente", disse.

Depois de alguns anos jogando no Sevilla, Rakitic admite ter boa relação dentro do clube e com a cidade, o que poderia facilitar uma possível transferência. "Todos no Sevilla têm meu número de telefone. Eles ainda não me ligaram e recentemente era meu aniversário", brincou. "Eu tenho um carinho especial por Sevilha, e pela cidade - eu tenho minha família lá".

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, Rakitic acredita que será necessário algum tempo até que tudo volte ao normal. "Não vai ser como no verão, quando você tem a temporada inteira pela frente. É quase impossível retornar 100% após um mês, mas não vai faltar vontade", afirmou

Pelo Sevilla Rakitic tem 149 partidas e 32 gols, enquanto pelo Barcelona são 34 gols em 299, mais que o dobro de jogos.