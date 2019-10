Assediado por CR7, Rakitic pede espaço no Barcelona: "preciso jogar"

O croata afirmou que pediu para deixar o Barcelona nesta na última janela de transferências e diz que se as coisas não mudarem, pedirá novamente

Ivan Rakitic está vivendo o seu pior momento no desde que chegou em 2014. Neste início de temporada, ele jogou apenas 187 minutos, somando LaLiga e Liga dos Campeões (631 a menos do que no mesmo período da temporada passada).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Os números deixam Rakitic a beira do desespero, pois ele pediu para sair do Barça e recebeu diversas propostas nesta última janela. Ao jornal 24sata, o croata diz que até Cristiano Ronaldo lhe chamou pessoalmente para jogar na Juventus, mas a negociação não avançou pois o Barcelona pediu 50 milhões de euros.

Mais artigos abaixo

“Não sei o que virá agora”, conta Rakitic. “Isso está sendo muito difícil, porque eu quero jogar e não apenas fazer parte do time. Farei o meu melhor para tentar mudar as coisas nas próximas partidas. Ainda tenho dois anos de contrato e não há lugar melhor do que o Barcelona para jogar, o melhor clube do mundo, mas preciso jogar e não viver somente de passeios pela cidade e pelo mar”.

Sobre sua tentativa de deixar o Barcelona antes desta temporada, o croata não esconde que realmente queria sair do time e que conversou com o presidente do clube e até com Lionel Messi. “Todos sabiam que eu tinha outras opções. Não era segredo para ninguém. Eu desejo o melhor para o Barça, mas quero mostrar q7ue eu estou preparado para entrar em quando sempre que necessitem. Mas se eu ver que nada muda, então teremos que conversar novamente”.