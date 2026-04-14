Raheem Sterling já está de saída do Feyenoord? “Ele não consegue mais correr”

O atacante do Feyenoord, Raheem Sterling, ficou no banco durante toda a partida no clássico contra o NEC (1 a 1), na tarde de domingo. Segundo Robin van Persie, o inglês não estava totalmente em forma, mas a imprensa holandesa questionou essa explicação um dia depois.

Mikos Gouka, observador do Feyenoord para o Algemeen Dagblad, afirma no programa Voetbalpraat que foi uma decisão deliberada colocar Tobias van den Elshout em campo no lugar de Sterling. “Ele ficou lá por causa de sua forma física e disciplina tática. Ele se saiu bem, mas quando é preciso realmente criar jogadas, ele não é um ponta-esquerda.”

O jornalista da NOS, Arno Vermeulen, teme que seja o fim da linha para o astro de 31 anos. “Milagres não acontecem. Ele não estava em forma. Ele já passou do auge. Ele não consegue acompanhar o ritmo. Alcançar resultados também significa decidir que Sterling não está entre os onze titulares.”

O analista Kenneth Perez concorda. “Se você optar por esse estilo de jogo, Sterling não está entre os 18 melhores. Eles optaram claramente por um ponta-esquerda fisicamente forte e taticamente confiável. Sterling não tem mais força física. Ele não consegue mais correr. Ele não vence os duelos. Portanto, neste momento, ele não faz parte dos 18 melhores.”

O comentarista Arman Avsaroglu já havia dito na segunda-feira, no podcast de futebol da NOS, que Van Persie tem em Sterling apenas “meio jogador”. Seu colega, Jeroen Elshoff, acredita que o Feyenoord não pode mais contar com ele.

“Com exceção de um belo passe em profundidade, Sterling simplesmente não contribuiu com nada. Ele não consegue mais correr. É preciso lutar em conjunto, trabalhar e jogar com disciplina, e isso simplesmente não é possível no nível dele”, afirmou Elshoff. “Não acho que Van Persie vá colocá-lo de volta no time titular tão cedo.”

Avsaroglu lamenta a situação. “O mais doloroso é ter que descartar um grande jogador dessa forma, de repente. A decisão tomada é totalmente justificada. Estamos nas últimas semanas e, aparentemente, mesmo com todos esses lesionados, Van Persie acha que Sterling não lhe serve para nada.”