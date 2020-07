Rafinha se declara ao Flamengo, mas ainda sonha em jogar no Coritiba

O lateral também comparou dois treinadores com quem teve sucesso: Jorge Jesus e Pep Guardiola

Rafinha é, hoje, uma das principais peças do equipe do Flamengo, além de ser uma grande referência na equipe. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o lateral se declarou ao , mas não deixou o , clube que o revelou para o futebol, longe de seus planos para o futuro.

Revelado pelo em 2003, Rafinha fez história em grandes clubes, como o Bayern de Munique, mas nunca deixou de lado suas raízes. Assim, o lateral revelou que, apesar de ter muito carinho e se identificar bastante com o Flamengo, ele ainda tem o desejo de encerrar sua carreira no clube paranaense.

" está marcado na minha vida, já, independentemente se eu sair daqui amanhã. Já está no meu coração, na minha pele. Completei um ano, tive grandes conquistas. Ninguém vai apagar o que eu fiz aqui. Tenho carinho pelo Coritiba, foi o clube que me revelou. Sempre falei que tinha desejo de encerrar lá, e vou encerrar lá, se eles quiserem. Meu pensamento é de encerrar a carreira no Coritiba, uma forma de retribuir o que fizeram por mim", disse o lateral.

Quando estava no de Munique, Rafinha foi comandado por Pep Guardiola - hoje treinador do - a quem se mostrou muito grato: "Tenho carinho muito grande por ele, tive a felicidade de trabalhar com ele por três anos, foi o treinador com quem mais joguei na carreira. Ele dedicou um capítulo do livro dele em minha homenagem, sempre fala de mim com palavras positivas. Mudou um esquema de um clube como o Bayern, na minha função, para eu poder jogar".

Porém, o lateral coloca isso em seu passado e se diz muito feliz por, hoje, ser treinado por Jorge Jesus. O lateral, inclusive, aproveitou para comparar o badalado técnico português com Guardiola, dizendo que os dois tem o mesmo pensamento a favor da intensidade. "Sempre procuram tirar o máximo dos jogadores, com muita cobrança, sem deixar cair, sem deixar o time ficar relaxado. São dois treinadores que cobram muito isso, e isso tem nos ajudado muito".

Sobre o Mister, Rafinha se mostrou bastante satisfeito em poder trabalhar com ele, e se mostrou tranquilo quanto aos rumores de uma possível saída do treinador: " normal que isso aconteça. Estamos felizes por tê-lo do nosso lado, mas sabemos que o futebol é dinâmico. Vejo com bons olhos essas procuras. Isso mostra que nosso trabalho está sendo muito bem feito", afirmou o camisa 13 rubro-negro.