Rafinha manda recado ao Bayern: "Se precisar de mim, é só chamar"

O lateral do Flamengo não esconde o carinho que tem pelo clube alemão

Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo , o lateral Rafinha está no desde julho de 2019, quando escolheu o clube carioca após o término do contrato com o de Munique.

No entanto, em declaração ao Sport Bild, o lateral se disponibilizou a voltar para a caso o Bayern precise dele: “Estou feliz no Brasil, mas meu coração bate pelo Bayern de Munique. Quando o clube precisar de ajuda, basta me chamar”.

Se com o Flamengo ele já ganhou títulos, nos oito anos de Bayern ele ganhou sete títulos da , quatro da e três da Supercopa, além de uma Liga dos Campeões, um Campeonato e uma SuperCopa da Europa. Por isso não seria em vão a homenagem que, segundo o Globoesporte.com, o clube alemão fará ao lateral no dia 25 de janeiro, no jogo contra o 04.

No Flamengo, Rafinha foi peça fundamental para a êxito de 2019. O contrato do lateral com o time carioca vai até o final de 2021.