Rafinha se declara ao Flamengo: "jogar aqui é uma loucura"

Lateral conta sobre sua ida ao Fla, diz que é lindo jogar no Maracanã, exalta gramado do Beira-Rio e critica o calendário do futebol brasileiro

Enquanto o futebol segue parado, os jogadores aproveitam para fazer aquele boa e velha resenha através das lives no Instagram. Dessa vez, Rafinha, do , conversou com Marcelo, do , sobre sobre diversos assuntos. Mas como não podia ser diferente, os dois jogadores falaram sobre a volta de Rafinha ao .

“Depois de 14 anos na você tem vontade de respirar um ar novo, buscar um novo desafio. Até pensei em ficar na Europa e só mudar de país, mas tava na hora de voltar. Foi a melhor escolha”, disse o lateral ex- .

Marcelo também contou que ficou muito feliz com a volta do amigo ao futebol brasileiro e que quando viu que ele, Filipe Luís, Gabigol e companhia estariam juntos no time, já sabia que o Flamengo seria campeão de tudo.

“Flamengo está bem arrumadinho, com estrutura muito boa. O time também engrenou, pegamos um treinador muito bom. Nosso grupo é bom demais. E você [Marcelo] sabe porque jogou aqui no Rio. Ser campeão aqui [Flamengo] é uma loucura, meu Deus”, respondeu Rafinha.

Então, o lateral do Flamengo ressaltou como é bom jogar no Maracanã, mas revelou qual estádio tem o melhor gramado do país. Marcelo também concordou e disse que desde seus tempos de isso já era assim.

“Jogar no Maracanã é uma coisa linda”, destacou Rafinha”. “Mas o gramado do Beira-Rio é o melhor gramado do Brasil. O campo deles é brincadeira. Igualzinho os da Europa, não perde para nenhum. Você fica tocando a bola e não quer que o jogo acabe. Bola rolando bonito. É uma delícia”, completou.

“Eu jogava no Brasil em 2006, e nessa época o gramado [do Beira-Rio] já era o top dos tops. Hoje em dia deve estar perfeito”, respondeu o jogador do Real Madrid.

Mas o retorno de Rafinha ao Brasil não é feito apenas de coisas boas. O jogador do Flamengo criticou o calendário do futebol brasileiro e ainda brincou com Marcelo, dizendo que em um mês tranquilo joga “apenas” nove vezes.

“Quando me falaram eu não acreditava. Você joga sábado no Rio, quarta em , depois vai direto para Alegre, cinco horas de viagem. Ainda bem que o Flamengo está organizado e pega voo privado igual na Europa. E ainda falam ‘esse mês vai ser tranquilo, só nove jogos’, é brincadeira”, brincou o lateral do Fla.