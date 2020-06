Benfica demite treinador: torcida sonha com volta de Jorge Jesus

Com a saída de Bruno Lage, o técnico do Flamengo, sem chances de voltar ao Benfica, volta a ser sonho da torcida; Sampaoli também está em pauta

Depois de mais um resultado ruim do , uma derrota por 2 a 0 diante do Marítimo que manteve os Encarnados na segunda colocação do Campeonato Português - com o líder tendo um jogo a menos -, Bruno Lage não é mais o treinador do clube.

Crônica de uma tragédia anunciada: Bruno Lage não é mais treinador do Benfica — Bruno Andrade (@brunoandrd) June 29, 2020

Contratado em 2019 depois de passar algum tempo como técnico do time B dos portugueses, Lage até foi campeão nacional em 2018-19, mas vem fazendo campanha ruim nesta temporada e já era alvo de críticas da torcida por muito tempo. Agora, os benfiquistas sonham com um substituto ideal: Jorge Jesus.

O problema, como todos sabem, é que o treinador está muito bem, obrigado, no , tendo acabado de renovar seu contrato com o - e já teria recusado investidas do Benfica nestas últimas semanas.

Isso não impede a torcida dos Encarnados de sonhar, no entanto: Jesus é ídolo no clube, tendo conquistado três Campeonatos Portugueses durante sua primeira passagem na equipe, além de cinco Taças da Liga, uma Taça e dois vices da .

Ainda que o Benfica, segundo apuração da Goal, também esteja de olho em Marco Silva, ex-técnico de , e , na Premier League, a vontade mesmo da torcida é de roubar o treinador do Flamengo.

Se pudesses escolher, qual seria o próximo treinador do Benfica?



🔁RT - Jorge Jesus

💟Fav - Paulo Fonseca

⬇Comentários - Outro pic.twitter.com/bfc8ltrpSp — Benfica da Depressão 🦅 (@SLBenficaDepre) June 25, 2020

Ou #LuisFilipeVieira contrata de vez #JorgeJesus, ou o @SLBenfica tem que contratar um treinador de topo mundial para acabar com a sombra que paira de JJ.

Volta #JorgeJesus.#Benfica#jj — Hammer To Fall (@hammertofallpt) June 29, 2020

tenho saudades de quando o Jorge Jesus tomava conta do nosso Benfica... — Dani J. Cameron (@danijcameron) June 29, 2020

Jorge Jesus anda cá ao pai — Tomás (@tmsantos10) June 29, 2020

Como parece muito improvável que Jesus deixe o Rubro-Negro neste momento, a vontade dos torcedores - e da diretoria - do clube português ficará no mundo da fantasia. Mas o técnico do Flamengo não é o único alvo da equipe no .

Segundo o noticiário europeu, outro nome que interessaria ao Benfica é Jorge Sampaoli, atual treinador do . Mesmo assim, o não vê nenhuma possibilidade do argentino deixar o clube mineiro neste momento.