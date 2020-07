Rafinha, mais 'banco' ou titular no Bayern? Conferimos os números

Nos últimos dias, os torcedores adversários têm pegado muito no pé de Rafinha, lateral do , dizendo que, durante a passagem pelo de Munique, ele era o famoso "esquenta banco", ou seja, era reserva. Para defender o seu jogador, os flamenguistas ironizam. Mas afinal, Rafinha foi mais titular ou mais reserva no clube alemão?

O lateral chegou ao Flamengo em 2019, depois de oito temporadas defendendo o Bayern de Munique, da . Logo que vestiu a camisa Rubro-Negra, Rafinha já caiu no gosto da torcida e assumiu um grande protagonismo no clube da gávea.

Mas, como acontece quase sempre, ao conquistar o torcedor flamenguista, ele já virou desafeto dos rivais. As zoações a Rafinha pioraram ainda mais depois que, na final da Taça-Rio, o lateral desperdiçou sua cobrança de pênalti, e acabou dando o título ao . As menções de que ele era o "eterno reserva" no Bayern logo se intensificaram.

Rafinha é o eterno reserva do Bayern que fala muito e não joga nada — 𝑀𝐹 (@MfdoMDM) July 9, 2020

E para acabar com a discussão, ou pelo menos embasar os argumentos, a Goal foi atrás dos números do Rafinha quando ele jogou no Bayern de Munique e esclarece: ele foi mais reserva do que titular!

Durante o período em que o lateral esteve no Bayern, o time disputou 422 jogos, sem que ele tenha sido titular na maioria. Do total, em 156 partidas, Rafinha sequer entrou em campo e em 73 ele saiu do banco de reservas. Ou seja, em 229 destes jogos, ele não foi titular, o que representa 54,3% do total, sendo que em apenas 25 ele não esteve disponível por conta de lesão.

Os 193 jogos em que ele esteve presente desde o início representam 45,7% do total de jogos. Além disso, de todo o tempo em que o Bayern esteve em campo durante a passagem de Rafinha, ele mesmo só atuou em 48% do tempo.

O lateral esteve em Munique entre 2011 e 2019, mas foi apenas até a temporada de 2014/15 que ele teve uma boa quantidade de jogos como titular, depois disso, o percentual começou a cair.

Um dos grandes motivos pelo qual Rafinha não era titular era o fato de que o "dono" da posição era ninguém menos do Philipp Lahm, um dos grandes nomes da geração, não só no futebol alemão, mas também no cenário mundial. Sempre protagonista no Bayern, ele conseguiu se tornar ídolo da torcida, deixando Rafinha em desvantagem na competição.

Do jeito q falam q o Rafinha era reserva do Bayern parece q o cara era reserva de um zé ruela qualquer e não do Philipp Lahm — rafa-rofa (@Rafarofa5) July 13, 2020

Então, mesmo que o lateral tenha sido mais "banco" do que titular no time alemão, ele tem o seu mérito, e foi um jogador bastante importante no Bayern, tendo conquistado diversos títulos em seu tempo em Munique.