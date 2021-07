Rafinha, de solução à reserva no Grêmio: o que aconteceu?

A última partida do lateral como titular foi no Gre-Nal, na estreia de Felipão no comando do Tricolor

Quatro meses depois após o anúncio ofical do Grêmio de sua chegada ao Grêmio, Rafinha acumula altos e baixos no clube gaúcho. Contratado ainda sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o lateral direito perdeu seu espaço na lateral para o jovem garoto Vanderson, da base do time.

Vencedor pelo Bayern de Munique nos oito anos da sua passagem pelo clube, o brasileiro foi contratado pelo Flamengo ainda para a temporada 2019. No Mengão, o lateral conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, entretanto, o jogador decidiu encerrar sua passagem no clube carioca para retornar à Europa.

No Olympiacos da Grécia, o jogador atuou apenas em 22 partidas até comunicar sua rescisão de contrato com o clube em menos de um ano. Com a rescisão do contrato, Rafinha deu prioridade para retornar ao Flamengo, porém, a pedida salarial do jogador foi um dos motivos para o négocio não avançar.

O Grêmio apareceu logo em seguida para contratar o jogador, com uma proposta de um ano. O lateral chegou como uma solução imediata para a posição, já que o time sofreu para encontrar um jogador ideal com Victor Ferraz e Vanderson na temporada passada.

( Foto: Luca Uebel/Grêmio)

Ainda com Renato Gaúcho, Rafinha conquistou a titularidade, mas os tropeços do time na Copa Libertadores e resquícios dos insucessos da temporada 2020 culminaram na demissão do treinador. Tiago Nunes assumiu o time, conquistou o título do Campeonato Gaúcho e da Supercopa Gaúcha, mas, com a chegada do novo comandante, Rafinha parece não ter encontrado seu melhor desempenho, até perder a posição para Vanderson, especialmente a partir da chegada de Felipão ao comando.

Vanderson era uma cria da base do Grêmio. O jogador já vinha sendo utilizado na temporada passada por Renato, mas sua curta passagem no time profissional fez com que a equipe fosse atrás de um novo lateral.

Ainda na sua apresentação, Rafinha demonstrou apoio a Vanderson e disse que estava chegando ao time para ajudar: “O Vanderson tem um futuro brilhante. Vi alguns jogos dele e tenho só informações boas. Tenho certeza que vamos nos ajudar. Venho para somar, ajudar muito com minha experiência e o Grêmio estará bem servido de laterais. O extracampo é muito importante", disse o veterano.

A última partida de Rafinha como titular foi no Gre-Nal, no empate da estreia de Felipão no comando do time. Fato é que hoje, o lateral titular do Grêmio é Vanderson, que vem apresentando uma produção acima do seu concorrente no ataque e na defesa.

Hoje, o time gaúcho sofre com o baixo desempenho de seus jogadores e também com muitas lesões de nomes importantes. Rafinha, por exemplo, ficou de fora da partida contra o Vitória na Copa do Brasil, recuperando a melhor condição de jogo.

Com as eliminações da Libertadores e da Sul-Americana, o Grêmio concentra suas forças no Brasileirão e na Copa do Brasil. Agora resta saber se Rafinha voltará desempenhar seus melhores momentos da carreira no Bayern e no Flamengo, mas como jogador do Grêmio.