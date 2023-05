Racing x Vélez Sarsfield ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No El Cilindro, Racing e Vélez Sarsfield duelam na noite desta sexta-feira (19), em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo anterior, o Racing caiu para o 20º lugar, com 18 pontos. Já o Vélez empatou na rodada passada e está na21ª posição, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Racing: Arias, Mura, Sigali, Galván, Rojas, Moreno, Nardoni, Rodríguez, Fértoli, Saliadarre e Reniero.

Vélez: Gómez, Guidara, Gianetti, Godín, Ortega, Ordoñez, Fernández, Prestiann, Janson, Pratto e Osorio.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Vélez

Sem desfalques confirmados.

Quando é?