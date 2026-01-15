Racing Santander x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Rei 2025/26

Racing Santander e Barcelona se enfrentam quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela oitavas de final da Copa do Rei 2025/26, no Estádio El Sardinero, em Santander.

O Racing vive grande fase em 2025/26, lidera a La Liga 2 e sonha com o retorno à elite. Na Copa do Rei, eliminou rivais tradicionais e está invicto há dez jogos no El Sardinero, apostando nos gols de Asier Villalibre.

O Barça chega embalado após conquistar a Supercopa da Espanha com Hansi Flick. Ainda assim, a tendência é de rodízio no elenco, com espaço para jovens e reservas, visando preservar titulares para a sequência da temporada.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Racing Santander x Barcelona: informações da partida

Os líderes da LaLiga atravessam grande fase e acumulam atualmente uma sequência de 10 vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe comandada por Hansi Flick venceu 12 dos últimos 13 jogos, tendo como único tropeço a derrota por 3 a 0 fora de casa para o Chelsea, pela Liga dos Campeões.

O Barcelona vem de um triunfo eletrizante por 3 a 2 sobre o Real Madrid na Supercopa da Espanha, com dois gols de Raphinha e um de Robert Lewandowski. Flick pode promover mudanças na equipe, com nomes como Ronald Araújo, Marcus Rashford e Ferran Torres cotados para começar. Torres é o artilheiro do Barça na LaLiga, com 11 gols, enquanto Rashford soma seis assistências.

Já o Racing enfrenta um momento de oscilação na temporada. Apesar de liderar a Segunda Divisão, o time conquistou apenas três pontos nos últimos quatro jogos da liga e deverá apostar no talento criativo do ponta Íñigo Vicente, líder em assistências da equipe, com 11 na temporada.

Desfalques

O Racing não poderá contar com o atacante Asier Villalibre, que sofreu uma lesão no tendão durante o empate com o Real Valladolid no início do mês. A ausência é significativa, já que o jogador é o artilheiro da equipe na liga, com 10 gols. Arana também é dúvida para o confronto, depois de ter ficado fora da lista de relacionados na derrota para o Zaragoza no último sábado.

Do lado do Barcelona, o meio-campista Gavi e o zagueiro Andreas Christensen seguem fora de combate por lesões de longo prazo. Além deles, Frenkie de Jong desfalca a equipe por suspensão, após ter sido expulso no clássico contra o Real Madrid.

Prováveis escalações

Forma atual

