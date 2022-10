Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Partida acontece neste domingo (23), pela última rodada da segunda fase do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na liderança, o Racing recebe o River Plate neste domingo (23), às 17h (de Brasília), em Buenos Aires, pela 27ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vice-líder com 50 pontos, o Racing entra em campo precisando vencer, além de torcer por um tropeço do Boca Juniors para encerrar a segunda fase do campeonato na ponta da tabela.

Já o River Plate está quinta colocação, com 44 pontos somados e quer encerrar a sua participação com o triunfo, já que perdeu na rodada passada.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Racing: Arias, Pillud, Sigali, Piovi, Mena, Moreno, Alcaraz, Miranda, Rojas, Carbonero e Copetti.

Escalação do provável do River Plate: Armani, Herrera, González, Martínez, Gómez, Pérez, Paradela, De La Cruz, Palavecino, Barco e Beltrán.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio Presidente Perón – Buenos Aires, ARG