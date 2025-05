Racing x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio El Cilindro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Racing e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a eliminação na Copa do Brasil e duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza busca a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vice-líder do Grupo E, com oito pontos, o Leão do Pici soma duas vitórias, dois empates e uma derrota na atual edição do torneio. Em caso de vitória, a equipe comandada por Vojvoda ultrapassa o Racing e garante a primeira colocação do grupo.

Por outro lado, o Racing já está classificado para as oitavas de final. No momento, o time argentino lidera o Grupo E com 10 pontos. Em cinco jogos disputados, conquistou três vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 66%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Ramiro Degregorio, Maravilla Martínez e Adrián Fernández.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Emmanuel Martínez, Pochettino; Marinho (Pikachu), Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Fortaleza

Moisés, Bruninho e Lucas Sasha estão machucados, enquanto Pol Fernández, Diogo Barbosa, Borrero e Felipe Jonatan não viajaram.

Racing

Agustín García Basso, Bruno Zuculini e Maximiliano Salas seguem no DM.

Quando é?