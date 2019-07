Quem tem mais expulsões: Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?

O craque português leva ampla vantagem nesse desagradável confronto

Quando se fala em Cristiano Ronaldo e Messi, já se espera uma discussão acalorada sobre quem é melhor ou maior. Existe uma tendência a comparar número de gols, assistências, hat-tricks e tudo mais. Estatísticas e explicações sobre o contexto do time ajudam em tudo isso. Há um dado, porém, que é bem desequilibrado a favor do argentino: cartões vermelhos.

Messi nunca levou um cartão vermelho sequer jogando pelo , mesmo após quase 15 anos de carreira profissional. A expulsão do camisa 10 na disputa de terceiro lugar da de 2019, após entrevero com Gary Medel, é só a segunda do jogador. A primeira havia sido em um amistoso pela seleção argentina contra a Hungria em 2005 (vitória dos sul americanos por 2 a 1).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Já Cristiano Ronaldo acumula 11 expulsões em toda sua carreira. Ao contrário de Messi, ele nunca foi mandado mais cedo para o chuveiro vestindo a camisa da seleção portuguesa. Todos os vermelhos foram pelos seus clubes: quatro pelo , seis pelo e a mais nova pela - a sua primeira em jogos de .

EXPULSÕES DE CRISTIANO RONALDO

15-05-2004: ASTON VILLA- MANCHESTER UNITED

14-01-2006: MANCHESTER CITY- MANCHESTER UNITED

15-08-2007: PORTSMOUTH- MANCHESTER UNITED

30-11-2008: MANCHESTER CITY- MANCHESTER UNITED

5-12-2009: REAL MADRID -ALMERÍA

-ALMERÍA 24-01-2010: REAL MADRID -MÁLAGA

-MÁLAGA 17-05-2013: REAL MADRID -ATLÉTICO

-ATLÉTICO 2-02-2014: ATHLETIC- REAL MADRID

24-01-2015: CÓRDOBA- REAL MADRID

13-08-2017: BARCELONA- REAL MADRID

19-09-2018: VALENCIA-JUVENTUS

A ÚNICA EXPULSÃO DE MESSI