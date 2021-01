Família Messi tem domingo de expulsões... mas só Emanuel Biancucchi pôde comemorar

Craque do Barcelona perde a Supercopa da Espanha, enquanto seu primo, Emanuel Biancucchi, faz o gol que garante o Vila Nova na Série B de 2021

A família Messi dificilmente passa um final de semana sem comemorar gols, lances geniais ou títulos. Contudo, o último domingo (17) foi no mínimo diferente para todos. Lionel, pelo , e Emanuel Biancucchi, pelo Vila Nova, foram expulsos de campo em suas respectivas partidas, mas só o segundo teve motivos para comemorar, mesmo com o cartão vermelho.

Após passar pela Real Sociedad, o Barcelona se classificou para a final da Supercopa da Espanha, disputada neste domingo, contra o Athletic Club, que já havia eliminado o Real Madrid na fase anterior.

Dentro de campo, mesmo com dois gols de Antoine Griezmann, o conseguiu um empate salvador aos 44 minutos do segundo tempo para levar a partida para a prorrogação. E logo nos primeiros minutos do tempo extra, Iñaki Williams acertou o ângulo de Ter Stegen para colocar o time do País Basco na frente do placar.

O Barcelona até tentou, mas não conseguiu superar a defesa adversária e buscar o gol de empate. Com isso, aos 121 minutos, já irritado pelo resultado negativo, Messi deu um tapa no rosto de Villalibre, sem bola, e acabou levando um cartão vermelho.

Assim, o camisa 10 perdeu a partida, o título e ainda foi expulso jogando pelo Barça pela primeira vez em sua carreira. Um domingo bem diferente para o seis vezes melhor do mundo.

Foto: Getty Images

Poucas horas mais tarde, o Vila Nova jogou e precisava de uma vitória para garantir o acesso à do Brasileirão. O duelo contra o estava empatado em 0 a 0, até que, Emanuel Biancucchi, primo de Lionel Messi, entrou na partida. O argentino ficou em campo por apenas seis minutos, até levar um cartão vermelho, assim como o craque do Barcelona. Contudo, mesmo com a expulsão, ele teve motivos de sobra para comemorar.

No pouco tempo que ficou no gramado, Emanuel Biancucchi marcou o gol que garantiu ao Vila Nova a vitória e a classificação para a Série B de 2021. Na comemoração, o meia, que já havia levado cartão por falta cometida, tirou a camisa, e acabou sendo expulso pelo segundo amarelo.

Foto: Divulgação/Vila Nova

⚽️ Golaço de Emanuel Biancucchi!!



Placar parcial: Ituano 0 x 1 Vila Nova pic.twitter.com/gX3djtxEep — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 17, 2021

Mesmo com um jogador a menos no final da partida, o Vila Nova conseguiu segurar a vitória e ficar com o acesso. E Emanuel, apesar da expulsão, saiu de campo como herói, ao contrário de Messi, que sofreu mais uma eliminação com o Barcelona.