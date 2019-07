Messi é expulso, vê Arena Corinthians gritar seu nome e xingar árbitro

Messi é expulso após confusão com Medel e vê a torcida assumir sua defesa, xingando o juiz e cantando seu nome

Expulso, saudado pela torcida e ouvindo o estádio protegê-lo. Esse foi o sábado insólito de Lionel Messi na Arena . A participação do camisa 10 da na disputa pelo terceiro lugar da , vencida por 2 a 1 sobre o , durou só 36 minutos. Isso porque o árbitro paraguaio Mario Vivar expulsou o capitão argentino após confusão com Medel, ainda no primeiro tempo.

Na confusão, as imagens mostraram um Messi muito mais na defensiva em relação a Medel. O chileno partiu para cima ao menos duas vezes, com peitadas. Messi ficou parado, sem recuar, e passou o braço por trás da cabeça do chileno. O árbitro chegou correndo e mostrou o vermelho para ambos.

Messi e os demais argentinos protestaram com o juiz, mas não adiantou. A torcida, então, assumiu um lado. O lado argentino. Boa parte do estádio começou a gritar o nome de Messi. Quando o telão confirmou o cartão vermelho para o camisa 10, a reclamação da torcida foi ainda mais enfática. Além das vaias para o árbitro, logo surgiu um coro com palavrão para Mario Vivar.

Messi parecia inconformado. Balançava a cabeça, descrente com o cartão vermelho que tomou. A conta oficial da Copa América no Twitter anunciou que o lance estava sendo analisado pelo VAR. Após alguns minutos, o árbitro manteve sua decisão de expulsar os dois jogadores (sem ir à TV na beira do gramado).

Restou a Messi obedecer. O argentino saiu com a cara fechada, apontando para o campo, tentando dizer alguma coisa.

A rusga com Medel, inclusive, começou logo no início do jogo. Em uma disputa no círculo central, Messi e Medel deram um "encontrão". O argentino reclamou bastante e ficou bravo, alegando que o chileno havia sido desleal no lance. Eles seguiram argumentando à distância. O que se seguiu mostrou que as coisas não ficaram resolvidas.

Em 36 minutos em campo, Messi teve tempo de dar uma bela assistência para Agüero, que abriu o placar aos 11 minutos. Messi cobrou rapidamente uma falta no meio-campo que ele mesmo havia sofrido após driblar Sanchez, Vidal e ser derrubado por Pulgar. A cobrança foi rasteira, em profundidade, deixando Agüero na cara do gol.

Cheio de gratidão, o camisa 9 apontou para Messi e agradeceu com um abraço. Messi ainda tentou fazer o dele com chute prensado aos 19min e teve tempo também de deixar Dybala na cara do gol, em finalização que foi para fora (Dybala havia estufado as redes pouco antes, em assistência de Lo Celso).

Segunda expulsão da carreira

A expulsão deste sábado foi apenas a segunda de toda a carreira de Messi. A outra foi também pela Argentina, em um amistoso contra a Hungria, em agosto de 2005 (os argentinos venceram por 2 a 1). Pelo , Messi jamais foi expulso em cerca de 15 anos de carreira.