Quem será o novo técnico do Bayern?

De treinadores renomados como Guardiola e Pochettino a jovens como Erik ten Hag e Xabi Alonso, veja as opções do Bayern para o comando da equipe

Após a goleada por 5 a 1 para o Eintracht , o optou por demitir o treinador Niko Kovac. Desde então, o time vem sendo comandado interinamento por Hans-Dieter Flick, que conseguiu duas vitórias em dois jogos e recebeu elogios até do presidente do clube.

Porém, o Bayern segue em busca de um treinador que siga a longo prazo no clube e estão à procura de um nome no mercado para assumir o comando do time o quanto antes. Diversos nomes apareceram como opções para o clube bávaro, algumas delas já descartadas como José Mourinho e Arsène Wenger. O francês, por sinal, assumiu nesta quarta-feira (13) o cargo de diretor global de desenvolvimento de futebol na Fifa.

Confira os nomes especulados para treinar o Bayern.

Pep Guardiola

Era impensável pensar em Guardiola saindo do até o momento que a Sport Bild publicou que ele não está feliz na , o que fez os Bávaros cogitarem sua volta. Com o sucesso que teve em sua primeira passagem no clube alemão, não é imopssível que o treinador espanhol seja convidado para voltar à .

Guardiola, inclusive, ainda é dono de um apartamento em Munique e em sua despedida, em 2016, havia que um dia poderia voltar. Em sete títulos em 160 partidas, com 121 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. Porém, ele não conseguiusucesso a nível continental, caindo precocemente em todas as Ligas dos Campeões que disputou com o time.

Um "detalhe" pode afastar o retorno do espanhol à Alemanha: o tempo de contrato dele com o Manchester City. Guardiola, em tese, fica no City até o fim da temporada 2020-21.

Erik ten Hag

O técnico ganhou destaque no cenário mundial ao comandar o até as semifinais da Liga dos Campeões da última temporada. Procurado pela equipe alemã, ele negou que tenha planos de assumir o clube neste momento, mas o Bayern não o descarta totalmente.

O holandês de 49 anos tem uma ligação com o clube bávaro. Ele foi treinador do Bayern II entre 2013 e 2017. "O Bayern é um clube fantástico, me senti muito bem e gostei muito de trabalhar lá. Mas no momento, estou no Ajax”, disse o treinador alguns dias atrás.

Thomas Tuchel

O alemão foi o primeiro nome porcurado pelo Bayern de Munique para assumir o clube após a saída de Kovac, mas recebeu um "não" do técnico do . O Bayern ainda o vê como uma possibilidade.

Tuchel treinou três clubes alemães antes de assumir o : , e . Porém, conquistou um único título: a de 2016-17, com o Borussia. O motivo da negativa ao Bayern é que o treinador deseja cumprimir o tempo de contrato com o time francês.

Mauricio Pochettino

Poucos dias depois de aplicar um sonoro 7 a 2 contra o , jogando em Londres, o Bayern colocou o nome de Mauricio Pochettino entre os possíveis candidatos. O site The o coloca até como o nome número um na lista de prioridades.

Pochettino é um dos treinadores mais cobiçados e, principalmente, especulados nos grandes clubes europeus quando há alguma demissão. O e o chegaram a conversar com o treinador argentino nos últimos meses, mas ele negou os convites. Desta vez, muito pressionado no cargo, ele pode deixar o Spurs.

Xabi Alonso

O espanhol foi um dos ídolos recentes dos Bávaros e inciou sua carreira de treinador há pouco tempo. Nos bastidores do Bayern, falava-se em prepará-lo para o futuro. Mas, com a demissão de Kovac e a dificuldade de fechar com um treinador mais experiente pode acelerar este processo.

Alonso está treinando o B, time da terceira divisão espanhola. O Sociedad, por sinal, foi o clube que o revelou como jogador. A revista France Football afirma que Alonso deve ser contratado em janeiro de 2020 caso o Bayern não consiga chegar a um acordo com nenhuma das opções anteriores.

Hans-Dieter Flick

O interino assumiu logo após a demissão de Niko Kovac. Ele fez dois jogos com os Bávaros e venceu os dois, incluindo a goleada sobre o Borussia Dortmund por 4 a 0. Flick tem a seu favor o apoio do treinador da seleção alemã, Joachim Löw, com que trabalhou como auxiliar técnico.

A permanência de Flick no comando é a última opção do Bayern caso nenhum outro treinador aceite o convite de comandar Lewandoswki, Coutinho e companhia.