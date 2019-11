Bayern de Munique cogita retorno de Guardiola, diz jornal

A negociação com o treinador do Manchester City é complicada, mas o clube alemão não descarta a volta do espanhol

O segue a procura de um substituto para Niko Kovac. Depois de mirar em Erik ten Hag, do , e Thomas Tuchel, do , os bávaros começam a pensar maior: Pep Guardiola, do .

O Bayern está à procura de alguém para ficar no clube a longo prazo. Até por isso, o clube já descartou Arsène Wenger, ex-treinador do e principal rumor nos últimos dias.

De acordo com a revista alemã Sport Bild, Guardiola não está feliz na , principalmente por estar nove pontos atrás do líder da Premier League, o . A publicação ainda fala sobre a não adaptação da família do treinador à cidade inglesa, tanto que eles voltaram para a .

Isso não aconteceu durante os três anos que Guardiola esteve no comando do time de Munique. Inclusive, mesmo após ter deixado a cidade e o clube em 2016, ele não vendeu o seu apartamento.

Porém, o contrato do espanhol com o City, que termina somente em 2021, afasta uma possível negociação entre as partes. "Improvável, mas não impossível", analisa a Sport Bild.

Enquanto não há uma definição sobre seu futuro comandante, o Bayern está sendo dirigido pelo interino Hans-Dieter Flick, que conseguiu duas vitórias importantes em dois jogos, incluindo o 4 a 0 contra o Borussia Dortmund.