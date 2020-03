Igor Gomes é o "novo Kaká"? Rótulo não costuma ajudar talentos brasileiros

Muitos jogadores foram comparados ao melhor do mundo de 2007 nos últimos anos, mas nenhum repetiu seu sucesso

Que jogador não gostaria de ser comparado a Kaká, último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo? Igor Gomes, 21 anos, meia, revelado pelo , é o mais novo candidato a "novo Kaká" - e foi inclusive rotulado assim por um jornal espanhol que o colocou na mira do .

Só que há um porém: jovens talentos brasileiros que ganharam este apelido recentemente ficaram longe de repetir o sucesso do ex-jogador do Tricolor, do , do Real Madrid, do e da seleção. Veja na lista abaixo!



Mirray



Mirray é um meia que surgiu com destaque nas categorias de base do São Paulo no início desta década. Ele, no entanto, acabou não tendo chances entre os profissionais da equipe e foi emprestado para Nacional-SP e . Sem contrato com o Tricolor desde 2016, rodou por equipes de menor expressão do e atualmente defende o Barretos na terceira divisão paulista.

Sérgio Mota

Um dos destaques do vice-campeonato na de 2007, Sérgio Mota subiu para o time principal do Tricolor cercado de expectativas. Acabou não se firmando e foi emprestado para Toledo, Ceará, Icasa e Santo André. Com o fim do contrato com o São Paulo, tornou-se um andarilho da bola: atuou em outros times brasileiros, como , -SP, CRB e . Hoje com 30 anos, está no Guizhou Hengfeng, da segunda divisão chinesa.

Oscar

Talvez Oscar seja o mais bem sucedido entre os jogadores rotulados como "novo Kaká". Não brilhou no São Paulo, é verdade, e teve uma saída tumultuada na Justiça, mas foi bem pelo Inter e atuou por quatro temporadas no . Além disso, vestiu a camisa da seleção e jogou inclusive a de 2014. Hoje ele tem 28 anos e defende o Shanghai SIPG, da , desde 2017.

Lucas Paquetá



Kaká foi um dos nomes mais ouvidos na apresentação de Lucas Paquetá no Milan em janeiro de 2019. Era grande a expectativa para que o jovem meia contratado por 35 milhões de euros do repetisse a trajetória do compatriota pelo clube rossonero. Pelo menos até aqui, no entanto, Paquetá não brilhou pelo Milan e está tendo dificuldades para se firmar como titular.

Lucas Piazon

Este candidato a "novo Kaká" se destacou tanto nas competições de base pelo São Paulo que o Chelsea o contratou quando ele tinha apenas 17 anos, em 2011. Mas Piazon nunca teve sequência no time londrino e foi emprestado sucessivas vezes - para Málaga, Vitesse, Eintracht , Reading, e . Aos 26 anos, hoje defende o português Rio Ave.



Reinier

Ele não foi revelado pelo São Paulo, mas foi comparado a Kaká quando começou a se destacar pelo Flamengo e inclusive disse ter ficado "lisonjeado". De fato, Reinier teve um início de carreira promissor ajudou o clube rubro-negro a ser campeão brasileiro e da Libertadores ano passado antes de partir para o Real Madrid, que o contratou por 30 milhões de euros. Agora é aguardar para ver se ele vai ser um "novo Kaká" de sucesso.