Quem são os amigos famosos de Neymar?

Craque do PSG também coleciona amizades no mundo das celebridadas

O jogador de futebol mais popular do na atualidade, Neymar é muito, mas muito bem relacionado. Além de jogadores de futebol e seus 'parças', o craque brasileiro também possui relação com atores, apresentadores, cantores e até mesmo modelos e piloto de Fórmula 1.

Abaixo, o leitor pode ver o craque do em fotos com Will Smith, Lewis , Luciano Huck, Demi Lovato e muito mais. Confira!

NEYMAR E OS AMIGOS FAMOSOS

COMO SURGIU A 'DIRETORIA'?

A famosa ‘Diretoria’ é o grupo de amigos famosos formado por Luciano Huck, Neymar, Thiaguinho, Rafael Zulu, Gabriel Medina e o jogador de vôlei Bruninho.

"A primeira amizade do grupo sou eu e o Bruno. Depois conheci o Ney. Eu conheci o Zulu através da Fernanda Souza. Zulu e Bruno se conheceram em Floripa. Um dia chamei o Bruno para praia e ele trouxe o Zulu. Em Santa Catarina, conheci o Medina pelo Ney", contou Thiaguinho ao programa Calderão do Huck.

Depois de um período de análise, Luciano Huck foi o último integrante a ser adicionado.

"Fui gravar um Caldeirão e o Luciano, que segundo a Angélica não participa de nenhum grupo, perguntou por que eu estava rindo. Falei que estava no Diretoria e ele falou: 'Pô, conheço todo mundo desse grupo. Deixa eu entrar?'", revelou Zulu.

"Falei que precisava passar pelo crivo da galera (risos). Ninguém aceitou ele (Huck) de primeira, não. Até ele se entregar para o grupo, demorou. Hoje ele é um moleque", concluiu.

Recentemente, o grupo arrecadou R$ 1,5 milhão em doação para as favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus. A 'Diretoria' anunciou através do apresentador Luciano Huck a arrecadação da quantia.