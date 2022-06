Com a participação de Tiago Leifert e Casimiro Miguel, o Prime Video transmitirá os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

Para esta temporada, os torcedores do futebol brasileiro ganharam a novidade da transmissão dos jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video, platafroma de streaming, com um time completo de narradores e comentaristas.

Na competição, o streaming assinou um acordo para transmitir 36 partidas do torneio sem custos adicionais aos assinantes, sendo 30 partidas exclusivas na plataforma. Aliás, a empresa de Jeff Bezos adquiriu os jogos do Grupo Globo, que sublicenciou a competição para a plataforma.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para acompanhar os jogos, os torcedores devem desembolsar R$ 14,90 por mês, tendo direito ao acesso a filmes e série exclusivas da plataforma de streaming.

Abaixo, a GOAL destaca quem são os narradores e comentaristas do serviço de streaming.

Quem são os narradores e comentaristas do Amazon Prime Video?

TNT Sports/Divulgação

Para a transmissão dos jogos da Copa do Brasil, a Amazon formou um time de peso para comandar o espetáculo. Em um primeiro momento, o streaming de Jeff Bezos acertou com a Globo a utilização dos próprios profissionais da emissora para a transmissão dos jogos na plataforma.

Dessa forma, se juntam ao streaming os narradores Marcio Meneghini, Henrique Guidi e Clayton Carvalho, além dos comentaristas Pedro Moreno, Marcelo Raed e Ricardo Gonzalez, sendo todos eles profissionais do Grupo Globo.

Além disso, a Amazon anunciou a contratação de Tiago Leifert, ex-apresentador da Globo, para narração e Casimiro Miguel, streamer, nos comentários para uma transmissão extra na plataforma dos jogos da Copa do Brasil. Ao todo, Tiago deve narrar 15 partidas da competição.

Para os jogos das oitavas de final do torneio entre Fortaleza e Ceará, a empresa anunciou a contratação de Lisca, ex-técnico do Vozão, e do ex-jogador Bechara para os comentários, com Tiago Leifert na narração do duelo.

Para a partida entre São Paulo e Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira (23), o streaming terá a narração de Tiago Lefeirt e comentários de Casimiro Miguel, Fernando Prass e Souza, com André Hernán e Bianca Molina na reportagem.

Mais artigos abaixo

Quais jogos da Copa do Brasil serão transmitidos no Amazon Prime Video?

Getty Images

No acordo com a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, a plataforma tem o direito de transmitir 36 partidas da competição, sendo 30 jogos com transmissão exclusiva do streaming.

Veja os próximos jogos:

JOGO DATA HORÁRIO FASE Bahia x Athletico 22 de junho de 2022 19h Oitavas de final (ida) Fortaleza x Ceará 22 de junho de 2022 20h Oitavas de final (ida) São Paulo x Palmeiras 23 de junho de 2022 20h Oitavas de final (ida) Athletico x Bahia 12 de julho de 2022 20h Oitavas de final (volta) Ceará x Fortaleza 13 de julho de 2022 20h Oitavas de final (volta) Palmeiras x São Paulo 14 de julho de 2022 20h Oitavas de final (volta)

*Todos os horários no fuso horário de Brasília (GMT-3)