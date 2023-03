Quem o Palmeiras enfrenta na semifinal do Paulistão 2023?

Primeiro classificado para as semis, Verdão já tem rival definido para a próxima fase

O Campeonato Paulista se encaminha para sua fase de semifinais, e o primeiro clube a garantir sua vaga na fase foi o Palmeiras, ao vencer o São Bernardo no último sábado (11) por 1x0, com gol do atacante Rony.

Atual campeão do estadual, o Palmeiras briga por seu 25º na competição, e aposta na melhor campanha da fase de grupos para ter vantagem no chaveamento da próxima fase do Paulista.

Quem o Palmeiras enfrenta nas semis do Paulistão 2023?

De acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, o Verdão terá como rival nas semis o time com a quarta melhor campanha entre os quatro classificados, ou seja, a equipe com o pior desempenho entre os classificados.

A rodada começou com chances de enfrentar diversas equipes, mas a vitória do Ituano frente ao Corinthians em plena Neo Química Arena garantiu a quarta colocação ao Galo de Itu, que vai ao Allianz Parque no próximo sábado.