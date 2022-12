Quem o Japão enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Classificada para o mata-mata, a seleção japonesa se cruza com o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final

Com a vitória sobre a Espanha nesta quinta-feira (1), o Japão se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, com seis pontos conquistados nas três rodadas disputadas no Grupo E da competição.

Antes da vitória contra a Espanha, a seleção japonesa já havia vencido a Alemanha na estreia da competição, e perdido para a Costa Rica, na segunda rodada.

Quem o Japão enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Copa do Mundo coloca o Grupo E, do Japão, para cruzar com o Grupo F nas oitavas de final. Portanto, como a seleção japonesa ficou na primeira colocação, seu adversário nas oitavas será a Croácia.

A seleção croata ficou na segunda posição no Grupo F, vencendo o Canadá, e empatando com Bélgica e Marrocos.

O duelo entre Japão e Croácia pelas oitavas de final acontece na segunda-feira (5), às 12 horas (de Brasília), no estádio Al Janoub.