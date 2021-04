Quem narra Flamengo x Palmeiras pela Supercopa do Brasil?

Duelo entre campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil acontece neste domingo (11) às 11h (de Brasília)

Neste domingo (11), às 11h (de Brasília), o primeiro título da temporada de 2021 será disputado. Flamengo e Palmeiras duelam pelo troféu da Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal.

A partida terá transmissão da Globo para todo o país na TV Aberta e do SporTV nos canais pagos. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances da partida em tempo real.

Em finais, sempre se esperava narrações especiais e marcantes, principalmente em um momento em que torcedores não podem comparecer às arquibancadas dos estádios. A possibilidade de profissionais de saúde já vacinados preencherem parte das cadeiras do Mané Garrincha até foi levantada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), mas foi descartada pela CBF.

Na Globo, a transmissão da Supercopa será marcada pelo retorno de Galvão Bueno aos microfones da emissora. Afastado do trabalho desde o início da pandemia em 2020, ele participou remotamente de alguns programas do SporTV neste período e não narrou nenhum jogo.

A volta aos trabalhos só foi possível porque o narrador já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. A transmissão será feita dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, e não diretamente do Estádio Mané Garrincha, e Galvão Bueno terá a companhia de Júnior e Caio Ribeiro nos comentários da partida.

Curiosamente, o último jogo narrado por Galvão Bueno foi a Supercopa do Brasil de 2020, vencida pelo Flamengo contra o Athletico-PR por 3 a 0, em fevereiro de 2020.

No SporTV, o duelo entre rubro-negros e alviverdes será narrado por Luiz Carlos Jr., com comentários de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thaís Mattos.