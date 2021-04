CBF confirma Mané Garrincha como palco da Supercopa; campeão vai levar R$ 5 milhões

Brasília receberá o jogo entre Flamengo e Palmeiras na segunda edição do torneio na história

A CBF confirmou nesta segunda-feira (05) que o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como palco da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, no dia 11 de abril. A partida acontecerá às 11h.

A competição que coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil acontecerá pelo segundo ano seguido. Desta vez, a Supercopa levará o naming rights da Kia Motors, gigante do setor automobilístico.

O grande vencedor receberá o montante de R$ 5 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 2 milhões.

Supercopa do Brasil: sistema de disputa

A segunda edição da Supercopa do Brasil promove o duelo entre atual campeão brasileiro, o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil da temporada 2020, o Palmeiras. A competição será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidida nos pênaltis.

Assim como na edição do ano passado, a Supercopa 2021 contará com a utilização da ferramenta de Árbitro de Vídeo (VAR).