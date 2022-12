Quem a França enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Após superar a Polônia nas oitavas, franceses ainda aguardam definição do adversário da próxima fase

Depois de superar a maldição do atual campeão e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, a França, agora, se garantiu na fase de quartas de final do Mundial do Qatar. Para isso, os Le Bleus bateram a Polônia por 3 a 0, neste domingo (4).

Cheia de estrelas - e desfalques importantes -, a França confirmou o favoritismo sobre a seleção polonesa para avançar às quartas de final, e dar mais um passo em busca do bicampeonato mundial, depois do título de 2018. No entanto, os desafios agora vão ficando cada vez mais difíceis.

Quem a França enfrenta nas quartas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Fifa para o Mundial do Qatar colocou o confronto vencido pela França para cruzar com o ganhador de outro grande jogo: Inglaterra x Senegal. Assim, quem vencer este duelo, que acontece também neste domingo (4), porém às 16h (de Brasília), será o adversário dos Bleus na próxima fase.

O jogo das quartas está marcado para sábado (10), às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.

Lembrando que, pelo chaveamento da Copa, o caminho da França só se encontra com o do Brasil se as duas seleções chegarem à final (ou disputa de terceiro lugar), uma vez que os "lados" do cruzamento são diferentes.