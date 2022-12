A França já ganhou a Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

Confira quais foram os melhores resultados dos 'Leus Bleus' na história da competição

Apontada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo 2022, a França vem até o momento justificando o favoritismo no Qatar. Depois de avançar em primeiro no Grupo D, com seis pontos (venceu a Austrália e a Dinamarca, mas foi derrotada pela Tunísia na última rodada), os franceses eliminaram a Polônia nas oitavas de final, e agora aguardam o vencedor de Inglaterra x Senegal para conhecer o adversário das quartas, e seguir a sua caminhada rumo ao tricampeonato no torneio. Afinal, a França é bicampeã mundial.

Com dois títulos conquistados em 17 participações em Copas, os Bleus ficaram de fora apenas nas edições de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994, e levantaram o tão sonhado troféu em 1998, liderada por Zinedine Zidane, e 20 anos depois, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, foi comandada por Mbappé.

França vence Brasil na final em 1998

Apesar de grandes nomes no futebol mundial, a França nunca havia chegado à decisão da Copa do Mundo até 1998. Sediando o Mundial, os donos da casa venceram os três primeiros jogos (África do Sul, Arábia Saudita e Dinamarca), enquanto nas oitavas de final eliminaram o Paraguai por 1 a 0, enquanto nas quartas, após empate sem gols, venceram a Itália nos pênaltis (4 a 3), enquanto a Croácia foi a vítima na semi (2 a 1).

Na grande final, a França teve pela frente o Brasil, que buscava o pentacampeonato. Porém, uma convulsão de Ronaldo no dia da partida atrapalhou o sonho dos brasileiros. A França venceu por 3 a 0, com dois gols de Zidade e um de Petit.

O bicampeonato 20 anos depois

A vitória sobre a Croácia por 4 a 2 na grande final da Copa do Mundo da Rússia confirmou a França como a nova bicampeã, igualando as marcas de Argentina e Uruguai. Na fase grupos, venceu a Austrália (2 a 1) e Peru (1 a 0), além de empatar sem gols com a Dinamarca. Já no mata-mata, passou pela Argentina (4 a 3), Uruguai (2 a 0) e pela Bélgica (1 a 0), nas oitavas, quartas e semi, respectivamente.