Quem foi eliminado da Champions League 2018-19?

Confira quais equipes se despediram desta edição da maior competição de clubes da Europa

A fase de grupos da Champions LEague 2018-19 já chegou ao fim, e com isso 16 equipes ficaram de fora da disputa das oitavas de final. Confira quais são elas!

GRUPO A

Monaco: sob o comando de Thierry Henry, a equipe vem colecionando resultados desastrosos no futebol francês e no europeu: com apenas um ponto conquistado, e com uma goleada histórica na bagagem sofrida para o Brugges, em casa, o time do Principado se despediu sem brilho.

Club Brugge: os belgas ainda teriam alguma chance com a boa vitória sobre o Monaco, mas as derrotas para Dortmund e Atlético de Madrid, nas primeiras rodadas, tornaram muito difícil a missão dos comandados de Ivan Leko. De saco de pancadas, porém, conseguem vaga na fase final da Europa League como prêmio.

GRUPO B

PSV Eindhoven: os holandeses sofreram diante dos adversários mais fortes, conseguindo apenas um empate em 2 a 2 diante do Tottenham, jogando em casa, na terceira rodada.

Inter de Milão: os Nerazzurri tinham uma missão simples - vencer o já eliminado PSV, diante de sua torcida, na última rodada da chave. E fez o 'mais difícil': só empatou com os holandeses e, com o empate do Tottenham na casa do Barcelona, acabou eliminado graças ao duelo direto contra os londrinos.

GRUPO C

Estrela Vermelha: uma improvável vitória sobre o Liverpool, em Belgrado, na quarta rodada, reacendeu as esperanças dos 'intrusos' do grupo da morte dessa edição da Champions, mas a derrota para o Napoli na Itália acabou deixando os sérvios de mãos abanando. Chegou à última rodada com chances de Europa League, mas acabou atropelado em casa pelo Paris Saint-Germain.

Napoli: líder do grupo antes da última rodada, os italianos acabaram superados pelo Liverpool em um duelo alucinante em Anfield, e terá de se contentar com a Europa League após uma campanha quase impecável na chave mais difícil dessa edição.

GRUPO D

Galatasaray: a estreia forte, quando venceu o Lokomotiv por 3 a 0 em Istambul, parecia credenciar o Gala a algo grande em sua chave. Porém, insucessos em seguida diante de Schalke (duas vezes), Porto e dos russos significaram o fim do sonho dos turcos. Ficam com a vaga na Europa League, mesmo com a derrota na rodada decisiva diante diante de seu torcedor.

Lokomotiv Moscou: com derrotas em todos os seus compromissos - à exceção do Galatasaray -, os campeões russos tentam ao menos seguir na Europa League para a sequência da temporada continental.

GRUPO E

AEK Atenas: a equipe com o pior aproveitamento da fase de grupos, com derrotas em todos os jogos, ainda viu sua torcida dar uma péssima apresentação na penúltima rodada diante do Ajax, na Grécia, quando entrou em conflito com a torcida dos visitantes e protagonizou cenas de terror na capital.

Benfica: nem a vontade de apagar a péssima participação na temporada passada ajudou os Encarnados em 2018, sendo dominados pelo Bayern de Munique e não conseguindo nenhuma vitória diante do Ajax, que ficou com a segunda vaga na chave. Vai para a Europa League sonhando com algo mais.

GRUPO F

Hoffenheim: os alemães conseguiram dois empates importantes contra o Lyon, mas, sem conseguir resultados diante do Shakhtar Donetsk, se vê agora disputando um lugar na Europa League - potencialmente com os ucranianos.

Shakhtar: os ucranianos disputaram a vaga com o Lyon até a última rodada, mas o empate por 1 a 1 rendeu apenas uma vaga no mata-mata da Europa League.

GRUPO G

Viktoria Plzen: os tchecos pouco puderam fazer para medir forças com Real Madrid e Roma, mas tentaram fazer uma boa participação e conseguiram uma vaga na Europa League.

CSKA Moscou: nem uma vitória sobre o Real Madrid (ainda sob comando de Lopetegui, é verdade) ajudou os russos a se saírem melhor nesse ano. Não conseguiram a vaga na Europa League, mas ao menos aplicaram a maior derrota do Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

GRUPO H

Valencia: uma única vitória diante do Young Boys, no Mestalla, pode ser o prêmio de consolação antes da campanha na Europa League para o time que encarou a estreia de Cristiano Ronaldo na Juve pela Champions, em casa, viu o português ser expulso e ainda assim não conseguir a vitória... no final das contas, conseguiram uma vaguinha na Europa League.

Young Boys: 'saco de pancadas' da chave, o time suíço conseguiu arrancar um empate diante do Valencia, em casa, e ainda bateram a Juventus. Um orgulho em meioa última colocação.