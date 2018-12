Galatasaray perde para o Porto, mas garante vaga para a Europa League

Os turcos avançam ao “premio de consolação” da Champions graças à derrota do Lokomotiv

Com o Porto já garantido na primeira colocação do Grupo D e o Schalke 04 também classificado, os duelos que abriram a última rodada antes das oitavas de final serviram apenas para definir qual equipe conseguiria o prêmio de consolação de entrar na disputa da UEFA Europa League.

E o Galatasaray sofreu para conseguir avançar para a fase 16 avos de final da Europa League. Jogando em casa, os turcos precisavam bater o Porto ou torcer para uma derrota do Lokomotiv de Moscou frente ao Schalke. Os portugueses bateram o Gala por 3 a 2, com gols do brasileiro Felipe, Marega e Sergio Oliveira. Os donos da casa estufaram as redes com Feghouli e Derdiyok.

A vaga não escorreu pelas mãos do Galatasaray porque o ala-direito Alessandro Schöpf fez, nos acréscimos, o único gol do Schalke sobre o Lokomotiv, em duelo terminado em 1 a 0 na Alemanha.