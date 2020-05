Quem fez o último gol do Corinthians na Arena em Itaquera?

Luan foi o último jogador a marcar um gol na Arena Corinthians, já sem a presença dos torcedores, em empate por 1x1 diante do Ituano

O futebol está parado no por mais de dois meses e não existe torcedor que não esteja com saudades de ir ao estádio para acompanhar seu time do coração. Com a fiel torcida do , claro, não é diferente.

A última partida do clube realizada em sua Arena foi no dia 15 de março, pela décima rodada do . No entanto, o jogo já foi realizado com portões fechados como medida preventiva à pandemia do novo coronavírus.

Mas depois de tanto tempo, é até difícil de lembrar como foi o jogo e quem fez o último gol alvinegro na Arena Corinthians.

O adversário da vez foi o , e apesar de jogar fora de casa, em um dos estádios mais complicados do Brasil, o clube tinha motivos para sonhar com um bom resultado.

Em primeiro lugar, porque, como já foi dito, o jogo não contava com a presença dos torcedores alvinegros, que costumam fazer a diferença nas partidas do Corinthians. Em segundo lugar, porque a fase da equipe de Tiago Nunes não era nada boa. O alvinegro chegava até aquele momento sem conseguir uma vitória há cinco partidas.

E logo no início, a má fase deu as caras na Arena. Breno Lopes cruzou da esquerda, Cássio saiu do gol mas falhou feio e a bola terminou entrando no gol. Então, no final do primeiro tempo, o Corinthians chegou ao empate. Após a bola sobrar na entrada da área, Everaldo tocou para Luan, que bateu colocado para vencer o goleiro adversário.

Em entrevista à TV Corinthians, Luan contou como foi a experiência de marcar o último gol da Arena sem a presença da FIel.

“Marcar o último gol da Arena Corinthians, já sem torcida, foi um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas foi por uma causa maior e tenho certeza que, se Deus quiser, isso vai passar logo e eu vou ter a poder ter a oportunidade de marcar outros gols com a torcida”, contou o camisa 7.

Mas da mesma forma que Luan espera voltar a marcar gols pelo Corinthians, a torcida espera que ele possa voltar a balançar as redes. O atacante chegou como a grande contratação do para esta temporada, mas assim como toda a equipe, não conseguiu ser regular e chegou a irritar parte dos torcedores.

Até o momento, Luan fez 12 partidas com a camisa do Corinthians e marcou apenas três gols. E em cerca de dois meses, o clube foi eliminado na Pré-Libertadores, pelo , e corria sérios riscos de não se classificar à fase eliminatória do . Uma volta por cima de Luan é a grande esperança da torcida para que o Corinthians reencontre seu bom futebol ainda nesta temporada.