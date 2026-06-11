"Quem estiver assistindo a este Mundial é racista!"

Nordin Blessing gera polêmica com suas declarações contundentes sobre a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O DJ da FunX afirma, durante um programa de rádio, que, em sua opinião, acompanhar o torneio não pode ser dissociado das questões sociais e políticas que envolvem o evento.

Durante a transmissão, Blessing abre logo com uma afirmação marcante. “Você é racista se for assistir a esta Copa do Mundo”, diz ele. Com isso, o apresentador define imediatamente o tom de seu discurso sobre o torneio.

“Tivemos há algum tempo a Copa do Mundo no Catar. Lá, milhares de pessoas morreram durante a construção desses estádios”, afirma o DJ.

Em seguida, ele aborda a situação nos Estados Unidos. “E o que está acontecendo agora na América? O árbitro somali está sendo impedido de entrar no país. Um jogador iraquiano é interrogado por sete horas na alfândega”, afirma Blessing.

A situação da seleção iraniana também é abordada. “A seleção iraniana pode jogar nos Estados Unidos no dia em que for a partida, mas não pode permanecer no país!”, diz ele. Os jogadores iranianos precisam deixar o país imediatamente após as partidas e ficam hospedados no México.

“E há também muitos torcedores que não podem entrar no país porque não conseguem visto”, acrescenta ele. Assim, a Costa do Marfim precisa, em grande parte, jogar sem torcedores do próprio país após uma medida severa do regime americano.

O apresentador da FunX acha que tais acontecimentos são difíceis de conciliar com os valores que, segundo ele, costumam ser defendidos. “A gente fica sempre falando: ‘Humanidade, um pouco de humanidade, humanidade isso, humanidade aquilo.’ Mas, no final das contas, quando onze homens vão chutar uma bola, a gente simplesmente joga tudo isso pela janela.”

Blessing encerra seu discurso com um olhar crítico sobre si mesmo e outros fãs de futebol. “Inclusive eu! Que porra de bússola moral você tem, afinal?”, ele se pergunta em voz alta.