Quem é Szymon Marciniak, árbitro polonês de Argentina x França na final da Copa do Mundo?

O juiz de futebol tem 41 anos e já apitou dois jogos neste Mundial realizado no Qatar, justamente envolvendo argentinos e franceses

O polonês Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do Mundo de 2022, a ser decidida neste domingo (18) por Argentina e França. Considerado o melhor juiz de futebol de seu país, Marciniak já apitou duas partidas neste Mundial do Qatar.

Aos 41 anos, o polonês apitou a vitória argentina sobre a Austrália, por 2 a 1, nas oitavas de final, e a da França sobre a Dinamarca, ainda na fase de grupos, pelo mesmo placar.

O trio de arbitragem será composto pelos também poloneses Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Esta é a segunda Copa do Mundo apitada por Marciniak. Em 2018, ele apitou dois jogos da fase de grupos, incluindo o empate por 1 a 1 entre Argentina e Islândia, duelo marcado por um pênalti desperdiçado por Lionel Messi. No Alemanha 2 x 1 Suécia, um pênalti não marcado, que deveria ter sido a favor dos suecos, acabou motivando a sua saída da competição pela Fifa.

Marciniak, no entanto, amadureceu desde então. Apitou a Supercopa da Europa em 2018/19, um clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, além de se fazer presente em outros jogos importantes Europa afora.

Quando ainda pensava em ser jogador de futebol, Marciniak foi expulso em uma partida bastante modesta, do já modesto futebol polonês, e ao reclamar, escutou do apitador: "se você acha que pode fazer melhor, vire árbitro". Foi o que ele fez: ganhou o status de árbitro Fifa em 2011 e agora vai apitar uma final de Copa do Mundo.