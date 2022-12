Quem é Sofyan Amrabat, destaque do meio-campo de Marrocos?

O volante da Fiorentina tem sido um dos principais nomes da seleção marroquina na boa campanha no Qatar

A seleção de Marrocos está surpreendendo e fazendo história na Copa do Mundo, ao se tornar a primeira equipe africana a chegar nas semifinais de um Mundial. E, muito do bom desempenho marroquino, principalmente na parte defensiva, tem a ver com um jogador específico: Sofyan Amrabat.

Aos 26 anos, o volante que defende a Fiorentina, da Itália, tem sido um dos destaques da seleção sensação da Copa do Mundo, dando segurança ao meio de campo da equipe que deixou gigantes europeus para trás. No trabalho defensivo, Amrabat conseguiu anular os armadores de Croácia, Bélgica, Espanha e Portugal, que sequer conseguiram marcar um gol na seleção africana.

E a história de Amrabat poderia ter sido diferente se não fosse por seu irmão Nordin, que também defendeu o Marrocos, inclusive na Copa do Mundo de 2018. Isso porque, assim como outros jogadores da seleção marroquina, o volante é nascido na Holanda e poderia ter optado por atuar pela Laranja Mecânica. No entanto, quando foi ver um jogo do irmão, que já havia optado pelos Leões de Atlas, se encantou pela atmosfera da torcida e optou por vestir a camisa vermelha, depois de fazer as categorias de base na seleção europeia.

Foi em 2017, em um amistoso contra a Tunísia, em que esteve em campo durante os 90 minutos do jogo, que fez sua estreia pela seleção marroquina, pela qual já soma 45 jogos disputados (29 vitórias, 12 empates e quatro derrotas). Amrabat não tem nenhum gol pela seleção, mas o papel defensivo, que é o que se espera dele, faz com maestria.

Na Copa do Mundo de 2022, aliás, é líder em bolas recuperadas, além de ser um dos melhores no quesito desarmes e muito bom em cortes. Além disso, levou pouquíssimos dribles e não cometeu nenhum erro defensivo grave, de acordo com os dados do Sofascore.

Os números e boas atuações na Copa do Mundo, aliás, estão fazendo com que o volante chame atenção de clubes de diferentes ligas no mercado da bola. E o medo de perdê-lo é tanto que, segundo o jornal La Nazione, o presidente da Fiorentina, pessoalmente, ligou para Amrabat a fim de tratar da renovação de seu contrato com o clube italiano, válido até junho de 2024.