Quem é o treinador do Botafogo?

Com problemas de saúde, Ramón Díaz, que sequer comandou um treino, deixa o clube; Botafogo vai para o quinto técnico no ano

Ramón Díaz não é mais o treinador do . Após apenas 22 dias do anúncio e sem sequer comandar um treino, o argentino deixa o clube por motivos de saúde. O técnico de 61 anos passou por um procedimento cirurgico e terá que ficar em recuperação até o dia 7 de dezembo e o clube entende que não pode esperar mais.

Enquanto esperava pela recuperação de Díaz, o time era comandado pelo auxiliar Emiliano Díaz, que também deixa o clube. No entanto, o time da estrela solitária agiu rápido para contratar o quinto treinador em 2020. Além deles, saem também Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi.

Quem é o novo treinador do Botafogo?

Eduardo Barroca retorna ao Botafogo, primeiro time que dirigiu em sua trajetória no futebol profissional. Em 2019, Barroca teve quase seis meses de trabalho à frente do time carioca e obteve 10 vitórias, três empates e 14 derrotas, com 41% de aproveitamento dos pontos.

Após o trabalho no Botafogo, Barroca passou por , e , seu último trabalho. O treinador foi demitido do time curitibano após uma sequência de seis derrotas consecutivas (duas na final do Campeonato Estadual e quatro no ínicio do Brasileirão).

Além de Barroca e Ramón Díaz, também passaram pelo comando do time botafoguense Bruno Lazaroni, Alberto Valentim e Paulo Autuori em 2020. Antes de Lazaroni, o treinador do time era justamente Eduardo Barroca.

Lutando contra o rebaixamento, o Botafogo pode terminar 2020 como um dos piores anos da história do clube. A crise no clube parece não ter fim.

Confira a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.

O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.

O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado."