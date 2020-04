Quem é o morador de rua ajudado por Juninho Pernambucano?

Homem finge dar dinheiro, mas agride morador de rua com tapa no rosto no Mato Grosso

Juninho Pernambucano revelou, na tarde desta sexta-feira (10), que irá ajudar o morador de rua que viralizou nas redes sociais, após ser agredido com um tapa no rosto. O caso teria acontecido em Sinop, no Mato Grosso.

Ao tomar conhecimento da história, o ex-jogador conseguiu chegar até Anderson, o rapaz agredido nas imagens, que segundo ele, é dependente químico.

Anderson é dependente químico, antes de criticá-lo, saiba que na maioria das vezes, o caminho das drogas, é o único que é capaz, para muitos, de trazer algum prazer em estar vivo. Não incentivo ninguém a usar, mas não me acho no direito de dizer, 👇 — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

No vídeo, Anderson conversa com um homem que está dentro de um carro sobre as dificuldades dos dias atuais para moradores de rua, que não estão conseguindo doações por causa do pouco deslocamento de pessoas provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Mais times

O homem chega a dar R$ 20 a Anderson, que guarda no bolsa.. Uma terceira pessoa, que dirigia o veículo, pede para dar mais R$ 50, momento em que o tapa no rosto é dado. O homem ainda ameaça realizar novas agressões, enquanto Anderson não aparece mais nas imagens.

Mais artigos abaixo

Em meio a essa epidemia tem gente que consegue ser malvado a esse ponto



Esse episódio revoltante aconteceu em Sinop-MT pic.twitter.com/eFsoYeOOfd — Kallil Oliveira (@kallilolv) April 9, 2020

Quem é o morador de rua ajudado por Juninho Pernambucano?

Dependente químico, Anderson será encaminhado para uma clínica especializada em dependência química, onde ele ficará no mínimo três meses, de acordo com Juninho Pernambucano.

"Não adianta darmos a ele, as doações que muitos de nós, queríamos fazer, pois claro, ele não suportaria a tentação do uso. Se ele precisar ficar 1 ano, ficará, mas queremos ele recuperado e de volta à sociedade como exemplo pra outros. Depois da cura, caso seja alcançada o Anderson precisará antes de tudo (enchem a boca pra falar, tem que dar educação, não dê nada de dinheiro, ele só vai pedir depois etc..) isso é discurso elitista e egoista, algo que vem antes da educação, que é dignidade humana. Ninguém será educado sem um mínimo de dignidade.", escreveu o atual dirigente do .

depois da tortura(imensurável, inexplicável) a humilhação, é a pior agressão feita ao ser humano, ela agride muito mais que o tapa em si. Sobre isso, o Rogério Pereira se responsabilizará do processo. Agradecendo a todos a intenção de ajuda, seja ela por sentimento ou doações. — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020