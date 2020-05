Quem é o jovem do Rennes que pode ser o novo "Baby Galáctico"?

Eduardo Camavinga, de 17 anos, é mais um jovem talento na mira do Real Madrid; jogador se destacou nesta temporada da Ligue 1

Eduardo Camavinga pode ser um nome que ganhará muitas manchetes nos próximos anos. Aos 17 anos, o meio-campista do chama a atenção de grandes clubes da Europa, como , e .

Em entrevista para o jornal Ouest-France, o jovem jogador disse que não pensa muito em transferências neste momento: "É muito bom que esses clubes tenham interesse em mim, mas estou muito bem no Rennes".

"Não me concentro muito demais nisso. É legal que grandes times como os mencionados falem sobre mim, mas eu não estou muito interessado. Todos sabem que estou feliz no Rennes. Veremos o que acontece depois... deixou para meus pais e agentes tratarem disso", comentou.

Camavinga foi destaque na ótima campanha do Rennes na , já encerrada oficialmente. O clube terminou a competição em terceiro lugar, com 50 pontos, e disputará a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história na próxima temporada.

Não é novidade que o Real Madrid vá atrás de jovens talentos como Camavinga. Nos últimos anos, o clube voltou suas atenções para estes potenciais craques, como Vinícius Junior, Rodrygo e Reinier. O clube quer montar uma era com "Baby Galácticos".

A ideia do clube é contratar os jovens atletas que se destacam em todo o mundo e, aos poucos, dar rodagem e bagagem para que eles performem no melhor nível possível no Santiago Bernabéu. Outros jogadores fazem parte deste plano, como Martin Odegaard, que deve voltar ao clube na próxima temporada, Achraf Hakimi, emprestado ao Borussia Dortmund, e Kubo Takefusa.

Camavinga, embora não procure muito sobre o assunto, disse que acaba sendo inevitável ouvir sobre isso: "Uma vez, em , na , um rival me disse: 'Temos que trocar de camisa antes de você assinar com o Real Madrid'. ”Eu não queria brincar, havíamos sido eliminados, mas depois pensei e pensei e ri sobre isso".

O meio-campista foi o quinto colocado no NxGn 2020, vencido por Rodrygo. Camavinga é visto no Real Madrid como um potencial substituto de Casemiro no time principal e vem recebendo muitos elogios recentemente. Fàbregas disse que o jogador tem um físico brutal.

Outro jogador que pode ser mais um "Baby Galáctico" é Igor Gomes, meio-campista do . Alexandre Pássaro, gerente executivo do Tricolor, afirmou que os merengues "conhecem e seguem" o jogador.