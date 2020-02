Quem é Eduardo Camavinga, alvo do Real Madrid para substituir Casemiro?

Merengues procuram peça de reposição para brasileiro; jovem do Rennes é tido como promessa com potencial para se tornar um dos melhores em sua posição

Encontrar uma peça de reposição para o volante Casemiro é a prioridade do para a próxima janela de transferências. Segundo informações da Goal, o brasileiro é tido dentro do clube como um jogador único sem substitutos com as mesmas características.

Assim, de acordo com a política de renovação adotada pelos espanhóis, que visa a contratação de promessas do futebl (Rodrygo, Vinicius Jr., Oodegard, Valverde e etc), os merengues querem contratar um jovem com grande potencial para seguir os passos de Casemiro. E a bola da vez é Eduardo Camavinga, do , da .

De acordo com informações reveladas pelo Marca e confirmadas pela Goal, Camavinga é uma das prioridades do Real Madrid para o próximo verão. O nome do jogador agrada ao técnico Zinedine Zidane e pessoas dentro do clube possuem ótimas avaliações do volante.

Mais artigos abaixo

Mais times

17-year-old Eduardo Camavinga scored the only goal in Renne’s 1-0 victory against pic.twitter.com/Mrouz9o5TS — Josh (@ftbljosh) December 15, 2019

O angolano é considerado o tipo de contratação ideal para os merengues, pois é jovem e tem projeção e potencial para se tornar um dos melhores do mundo em sua posição. Com apenas 17 anos, ele já é um dos jogadores mais valorizados de toda a .

Quem também está de olho na jovem promessa é o . Com isso, a contratação de Camavinga se torna ainda mais estratégica para o Real. Inclusive, o presidente do Rennes, Olivier Létang, foi destituído do cargo por já estar negociando a joia com o clube de Madrid. Na França acreditam que para levar o volante uma proposta de no mínimo 60 milhões de euros seja necessária.