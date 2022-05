Quem é Neuza Inês Back, primeira árbitra brasileira a ser escolhida para uma Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar entre novembro e dezembro, terá seis árbitras mulheres, algo inédito na história da competição, conforme divulgou a Fifa, organizadora do torneio. Entre as selecionadas, está a auxiliar brasileira Neuza Inês Back, de Santa Catarina.

Pela primeira vez na história da modalidade masculina. Além de Neuza, a entidade escolheu as árbitras Stéphanie Frappart, da França, Salima Mukansanga, de Rwanda e Yoshimi Yamashita, do Japão, além de Karen Díaz Medina, do México, e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos, como auxiliares.

Além da árbitra brasileira, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio representaram o Brasil entre os 36 árbitros escolhidos pela Fifa para apitar na Copa do Mundo.

Abaixo, a GOAL destaque quem é Neuza Inês Back.

Quem é Neuza Inês Back, primeira árbitra brasileira em uma Copa do Mundo?

Aos 37 anos, Neuza Inês Back é considerada uma das principais assistentes de arbitragem do futebol brasileiro, tendo somando mais de 100 partidas apitadas no Campeonato Brasileiro da Série A, além de jogos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Natural de Saudades, em Santa Catarina, Neuza é graduada em Educação Física, além de atuar na área em Jundiaí, onde mora atualmente. Na arbitragem, ela ganhou tanto destaque que conseguiu entrar no quadro de árbitros Fifa do Brasil, participando de partidas principalmente ao lado de Edina Alves Batista.

Durante sua carreira, e enquanto árbitra da Fifa - maior patente concedida a um árbitro de futebol - Neuza participou das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, e em Tóquio de 2020, no Japão. Além disso, ela foi assistente na Copa do Mundo feminina, em 2019, além de ter participado do Mundial de Clubes masculino de 2020, no Qatar.

Nesta temporada, Neuza esteve presente em jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino e também na primeira divisão do feminino, como árbitra assistentes. Aliás, Neuza estará presente no jogo entre Náutico e CSA, pela Série B, em Pernambuco, ao lado de Edina Alves e Fabrini Bevilaqua, nesta quinta-feira (19).

Agora, e quebrando barreiras, ela estará representando o Brasil, como uma das seis árbitras mulheres pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo masculina.