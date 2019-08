Quem é Matheus Cunha, que disputa o Prêmio Puskas com golaço pelo RB Leipzig

Jovem atacante, cria do Coritiba, não chegou a jogar profissionalmente no Brasil

O atacante brasileiro Matheus Cunha, de apenas 20 anos, é um dos 10 finalistas do Prêmio Puskas, que congratula o gol mais bonito marcado nos últimos 12 meses. Cunha é um daqueles jogadores que foram embora do antes mesmo de atuar como profissional, mas sua primeira temporada na , pelo , o projetou ao mundo com um golaço marcado contra o tradicional .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Matheus Carneiro Da Cunha nasceu em 27 de maio de 1999, em João Pessoa, na Paraíba. Foi por lá que ele começou a dar seus primeiros passos no futebol. Na verdade, Cunha é fruto do futsal e foi nas quadras que ele teve a oportunidade de se mostrar.

Ele foi ao CT Barão, time de futsal de Recife, no Pernambuco. Foi lá que um olheiro do o descobriu e o levou para o Couto Pereira. Ele chegou para o time sub-20 do e disputou a de Futebol Junior em 2017. O time paranaense chegou à terceira fase, quando foi eliminado pelo , que se sagraria campeão ao final do certame.

Depois da , Cunha foi disputar a Copa Dallas nos e lá foi observado pelo Sion, da . Foi ali que os europeus demonstraram interesse nele. Em julho, com pouco destaque, ele deixou o Coxa e assinou com o Sion.

Foi preciso apenas uma temporada na Suíça e dez gols marcados para ele chamar a atenção de times emergentes na Europa. Foi o RB Leipzig que venceu a disputa com o e contratou a promessa brasileira, que ainda estava com 19 anos.

It's Matheus Cunha's birthday, which gives us a great excuse to watch this absolute wonder goal yet again 😍🎉 pic.twitter.com/pfvZrBsncw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 27, 2019

O golaço anotado pelo Leipzig contra o Leverkusen, que rendeu a ele a indicação ao Prêmio Puskas, foi um dos nove anotados na temporada. Foram 39 jogos com duas assistências, além da terceira posição garantida na Bundesliga - com vaga na - e a final da Copa da .

Aos 20 anos, Matheus Cunha está em plena ascensão na carreira. Ele diz ter o sonho de jogar na seleção brasileira e já mira as de Tóquio 2020 como seu grande objetivo próximo. Ele tem sido presença constante nas seleções de base do Brasil e foi o artilheiro do torneio de Toulon.

Depois de dois anos jogando a , Cunha se prepara para fazer sua estreia na Champions League. Ele já é visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro para as próximas gerações.