Prêmio Puskas: brasileiro Matheus Cunha disputa com Messi, Ibra e mais; veja os candidatos

A FIFA anunciou nessa segunda-feira (19) a lista dos 10 finalistas ao Prêmio Puskas, que condecora o gol mais bonito marcado nos últimos 12 meses.

Entre nomes conhecidos como Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic está o brasileiro Matheus Cunha, jovem promessa que atua no , da .

Você pode votar no seu gol preferido clicando aqui.

Veja os 10 finalistas:

- Matheus Cunha

It's Matheus Cunha's birthday, which gives us a great excuse to watch this absolute wonder goal yet again 😍🎉 pic.twitter.com/pfvZrBsncw