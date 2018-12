Exclusivo! Xandão, ex-São Paulo, e Léo Oritz, emprestado pelo Inter, disputarão o Paulistão pelo RB Brasil

Defensores chegão a pedido do técnico e também ex-zagueiro Antônio Carlos Zago

Por Fernando H. Ahuvia

O Red Bull Brasil deverá anunciar nas próximas horas as contratações dos zagueiros Léo Ortiz e Xandão para a disputa do Campeonato Paulista. A Goal Brasil apurou com exclusividade que os dois jogadores já acertaram as bases dos seus contratos até o fim da disputa do estadual e chegam ao Toro Loko a pedido do técnico e também ex-defensor Antônio Carlos Zago.

Léo Ortiz chegará ao RB Brasil por empréstimo. O jogador de 22 anos, que pertence ao Internacional, atuou em 2018 com a camisa do Sport. Pelo Leão da Ilha, disputou 18 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.



(Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Xandão, por sua vez, retorna ao futebol brasileiro após sete anos na Europa. O ex-jogador do São Paulo assinou contrato com o clube de Campinas até o fim do Estadual. Sua última equipe foi o Cercle Brugge, da Bélgica.

Os defensores chegam ao RB Brasil com a missão de ajudar a equipe a se classificar no Grupo A do Paulistão, que conta também com Santos, Ponte Preta e São Caetano. A estreia da equipe será contra o Palmeiras, no dia 20 de janeiro.