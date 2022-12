Quem é Jhegson Méndez, volante equatoriano a caminho do São Paulo?

Volante deve assinar por três temporadas pelo São Paulo vindo do Los Angeles FC, dos Estados Unidos

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do volante equatoriano Jhegson Méndez, de 25 anos, que estava no Los Angeles FC, da MLS, dos Estados Unidos. O Tricolor deve fechar um acordo de três temporadas com o jogador.

Jhegson iniciou sua carreira na equipe B do Independiente del Valle, do Equador, onde ficou por uma temporada. Depois, em 7 de março de 2015 estreou na equipe principal diante da LDU de Quito. O volante só teve duas partidas na equipe até ser emprestado ao Cultural Leonesa, da Espanha.

Porém, Jhegson só atuou pela equipe por uma partida vindo do banco de reservas e retornou ao Independiente del Valle em 2016. Em sua volta, precisou esperar até a 15ª rodada do Campeonato Equatoriano para atuar pela equipe vindo do banco de reservas. Depois disso, Jhegson encontrou sua melhor forme na equipe, somando 81 partidas e quatro gols.

Em 2019, o equatoriano assinou um contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, onde somou mais de 70 partidas e conquistou o MLS All-Stars Skills Challenge na temporada de estreia. Em julho de 2022, Jhegson foi negociando com o Los Angeles FC, seu atual clube. Porém, só atuou por nove partidas, perdendo espaço na equipe campeã da MLS.

Além da passagem no futebol dos Estados Unidos, Jhegson é constantemente convocado para a seleção principal do Equador, tendo estreado em outubro de 2018 com o técnico Hernán Darío Gómez. Na seleção, soma 34 partidas e participações na Copa América de 2019 e 2021.

Em 2022, Jhegson fez parte do elenco de Gustavo Alfaro na Copa do Mundo 2022, do Qatar. Na competição, o volante foi titular da equipe, atuando nas partidas contra Qatar e Holanda na fase de grupos do Mundial.