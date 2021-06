Do futebol amador a estrela na Euro 2020; conheça mais do camisa 22 holandês

Quem viu o elenco da Holanda antes da Euro 2020, apostaria em jogadores como Frenkie de Jong ou Memphis Depay como o grande destaque do time no torneio. Porém, quem está ganhando os holofotes é o quase desconhecido Denzel Dumfries.

Lateral-direito de 25 anos do PSV, o jogador é titular no time de Frank de Boer, e já tem dois gols em dois jogos até aqui na competição, ajudando seu país a conseguir 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas.

Dumfries já está sendo especulado em gigantes clubes europeus, como o Bayern de Munique. Mas quem é Denzel Dumfries, a sensação da Holanda na Eurocopa?

Nascido em Rotterdam, uma das principais cidades holandesas, começou sua carreira no futebol ainda como juvenil no Barendrecht, equipe da terceira divisão nacional. E já naquela época, Dumfries demonstrava uma disciplina diferenciada para atuar em alto nível. Lesley Esajas, treinador do lateral na base do Barendrecht, explica isso.

"Um dia, ele jantou com a gente. Você via ele comendo e pensava: 'come mais!'.. Não comia batata frita nem maionese. Ele pegava vegetais, salada, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de coisa que te faz ir longe. Você pode comer batata frita, mas ele era consciente", disse Esajas ao Voetbalzone.

Dumfries se profissionalizou quando deixou o Barendrecht para atuar no Sparta Rotterdam, em 2014, e fez 72 partidas pelo clube em três anos antes de se mudar para o Heerenveen, outro time da Eredivise.

Rick Ketting jogou ao lado do lateral no Sparta e diz que embora seu ex-companheiro de equipe não fosse um jogador talentoso tecnicamente, ele tinha força mental para continuar progredindo.

"Lembro-me de que fazíamos treinos de passes regularmente. Às vezes, ele dava passes e pensávamos: 'o que é isso?'. Nessa época já se especulava sobre o interesse do PSV e às vezes faziam piadas: 'Se você fizer isto no PSV, eles rir de você'. Mas ele chegou lá e quem fez piadas não", disse Ketting.

"O nosso preparador físico no Sparta conhecia Dumfries antes e, após os primeiros treinos, disse: 'Este rapaz vai jogar na seleção dentro de três ou quatro anos', devido à sua fisicalidade, potencial, determinação. Pensávamos: 'pff, é possível, mas muito tem que acontecer'. Aconteceu."

Já classificado para as oitavas de final da Euro 2020, Dumfries e seus companheiros de seleção tem mais um compromisso pela fase de grupos antes do mata-mata. Nesta segunda-feira (21), os holandeses enfrentam a Macedônia do Norte, em Amsterdam, às 13h (de Brasília). Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.