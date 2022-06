PSG acerta saída de Pochettino e vai pagar 15 milhões de euros ao técnico

Depois de vários dias de negociação, Pochettino e o PSG chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que valia até junho de 2023

A passagem de Maurício Pochettino no Paris Saint-Germain está perto de ser definida. Depois muito conversa entre o clube e o treinador, ambas as partes chegaram a um acordo para rescisão do contrato de forma amigável, conforme a RMC Sports divulgou e a GOAL pôde apurar.

O treinador, que tinha contrato até junho de 2023, receberá cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 81 milhões) pela quebra do contrato, além da rescisão de sua comissão técnica.

O ex-técnico do Tottenham deu a impressão de querer continuar na equipe francesa, mas não tinha muita esperança sobre seu futuro. Além disso, Pochettino sabia que seu trabalho seria reavaliado, especialmente desde a eliminação sofrida nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e a saída de Leonardo, ex-diretor do time.

Além do título francês de 2021/22, o treinador ganhou a Supercopa da França e a Copa da França, em 2021. E apesar de uma semifinal da Liga dos Campeões no ano passado, o desempenho da equipe nesta temporada foi muito questionado pelo alto investimento feito.

Nesse sentido, o próximo passo da equipe deve ser o anúncio da chegada do técnico Christophe Galtier, que estava no Nice. A GOAL apurou que o time e o treinador chegaram a um acordo de duas temporadas, com a opção de extensão do contrato.

Em Paris, Galtier encontrará Luís Campos, novo diretor de futebol da equipe, com quem trabalhou no Lille, antes de se tornar campeão da França. Além disso, ambos estão trabalhando no projeto parisiense há várias semanas.

A chegada do novo treinador deverá acelerar as contratações do time nessa janela de transferências. O PSG, através de Luís Campos, está avançado para contratar o zagueiro da Inter de Milão, Milan Skriniar, além de Renato Sanches, do Lille, e Vitinha, do Porto.

Para o início da temporada 2022/23, os jogadores parisienses retornarão as atividades no dia 4 de julho.