Quem é Andrey Lopes, mais uma vez técnico interino do Palmeiras?

Buscando ajudar o Verdão a reencontrar o caminho da vitória, auxiliar registra 100% de aproveitamento no comando da equipe

Sem vencer há três jogos no Campeonato Brasileiro, e ocupando a sétima posição, com 22 pontos, o busca o substituto de Vanderlei Luxemburgo, tendo como principal alvo Miguel Ángel Ramirez.

No entanto, enquanto a diretoria busca a contratação do novo treinador, Andrey Lopes assume novamente o comando da equipe interinamente. E neste domingo (18) tem a sua primeira missão contra o Fortaleza, a partir das 20h30 (de Brasília).

Quem é Andrey Lopes?

Mais times

Com passagens pela seleção brasileira entre 2014 e 2016, além de e Internacinal, Andrey é auxiliar da comissão fixa do Palmeiras há três anos, quando chegou para substituir Alberto Valentin, que ocupava o cargo e decidiu deixar o clube para se dedicar a carreira de treinador.

Mais artigos abaixo

Desde a sua chegada, já teve duas oportunidades de comandar a equipe e venceu: na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, bateu o por 5 a 1, e o por 2 a 0, jogo que decretou o rebaixamento do time mineiro.

Com 100% de aproveitamento, Andrey Lopes agora visa na recuperação da equipe no Brasileirão antes da chegada do novo treinador - que ainda não foi anunciado.