Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de três derrotas consecutivas, o Palmeiras busca reencontrar o caminho da vitória contra o neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x DATA Domingo, 18 de outubro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 22 pontos conquistados e sem saber o que é vencer há três rodadas, o Palmeiras entra em campo pressionado por uma vitória.

Para o duelo, o técnico interino Andrey Lopes terá alguns desfalques. Luan, Lucas Esteves e Marcos Rocha, com problemas musculares, estão fora, enquanto Felipe Melo cumprirá suspensão.

Por outro lado, Gustavo Gómez e Matías Viña retornam após servirem as suas respectivas seleções.

Sexta-feira de treino tático visando o confronto com o Fortaleza ➤ https://t.co/xg4AweQQgC#AvantiPalestra pic.twitter.com/WAph80CSJt — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 16, 2020

Já o Fortaleza vem de empate com o São Paulo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e já mira nos três pontos em casa antes de voltar suas atenções para a decisão do na próxima semana.

O técnico Rogério Ceni poderá escalar Wellington Paulista entre os titulares, além de Osvaldo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Emerson (Renan), Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gabriel Veron, Wesley e Luiz Adriano.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 Palmeiras 1 x 3 Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Tigre 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 Fortaleza 3 x 3 São Paulo Copa do 14 de outubro de 2020

Próximas partidas