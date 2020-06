Neymar 'junto' de Rodrygo - e longe dos jogadores brasileiros mais valiosos

Camisa 10 do PSG e da seleção é apenas o sétimo brasileiro com mais valor de mercado em estudo divulgado pelo CIES Football Observatory

O jogador mais caro da história do futebol está longe de ser o mais valioso no momento, muito pelo contrário. Neymar já não é nem o brasileiro mais valioso no futebol mundial. Pelo menos é o que aponta o estudo mais recente do CIES Football Observatory sobre o valor dos jogadores nas cinco grandes ligas europeias.

Divulgado nesta segunda-feira, 8 de junho, o estudo aponta que atualmente o camisa 10 do vale 82,7 milhões de euros (R$ 455 milhões), sendo apenas o 37º jogador mais valioso do mundo. O número é muito abaixo dos 222 milhões de euros investidos pelo Paris Saint Germain em 2017 e das últimas avaliações de Neymar nas pesquisas anteriores.

A queda de valor do jogador é muito significativa se comparamos com os valores da avaliação de janeiro. No começo do ano, o brasileiro estava avaliado em 100,4 milhões de euros, ocupando assim a 19ª colocação no ranking. Em 2018, Neymar liderou a lista. Na época, ele valia 213 milhões de euros.

Mais times

O estudo leva em consideração diversos fatores como idade do jogador, apelo no mercado, interesse, possibilidade de negociação e duração do contrato. Neymar já tem 28 anos e seu contrato com o PSG vai até junho de 2022. As lesões e os problemas extracampo podem ter influenciado a queda dele no ranking.

Com esta avaliação, Neymar está longe de ser o brasileiro mais bem avaliado no estudo. Na verdade, ele é apenas o sétimo brasileiro a aparecer na lista. Roberto Firmino é o brasileiro mais valioso no momento: 118,5 milhões de euros (R$ 652 milhões); o atacante do aparece na 11ª colocação.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, Rodrygo, de apenas 19 anos, aparece logo na sequência de Neymar. O jogador do e vencedor do NxGn 2020 está ganhando visibilidade agora no futebol europeu. Com contrato até junho de 2025 e começando sua trajetória na seleção principal nesta temporada, Rodrygo foi avaliado em 81,4 milhões de euros (R$ 447 milhões), na 38ª posição.

Quem lidera o estudo é o francês Kylian Mbappé, avaliado em 259,2 milhões de euros (R$ 1,42 bilhão). Na sequência, outros quatro jovens talentos fecham o top cinco, indicando que a idade é um fator muito importante. Até por isso, os craques veteranos Leo Messi (32 anos) e Cristiano Ronaldo (35 anos) aparecem sem destaque na avaliação. O argentino está em 22º e o português, em 70º.

Confira a lista de jogadores mais valiosos do CIES Football Observatory