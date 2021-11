Quem é Alício Pena Júnior, o substituto de Gaciba no comando da arbitragem da CBF?

Vice-presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, o ex-árbitro Alício Pena Júnior é o substituto de Leonardo Gaciba, que foi retirado do cargo pelo presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, na manhã desta sexta-feira (12), horas após a polêmica arbitragem de Vinicius Gonçalves Dias Araújo na vitória do Flamengo sobre o Bahia, quinta-feira (11), no Maracanã. O juíz assinalou um pênalti inexistente para o Rubro-Negro mesmo após olhar as imagens no VAR.

Quem é Alício Pena Júnior, substituto de Leonardo Gaciba?

Mineiro, Alício Pena Júnior assume o comando interino da área até o término da das competições nacionais de 2021.

Ex-árbitro, Alício fez parte do quadro de árbitros da FIFA entre 2003 e 2009, e da Federação Mineira de Futebol por vários anos. No entanto, seu histórico há polêmicas com alguns clubes, como Atlético-MG e Flamengo.

Em um clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro, disputado em 2009, no Mineirão, o árbitro foi afastado pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

Após a partida, vencida pela Raposa, ele foi chamado de "ladrão velho" por Alexandre Kalil e, apesar de ter recebido o apoio dos dirigentes da FMF, ele foi afastado por ter ficado emocionalmente abalado.

Já entre Flamengo x São Paulo, Alício Pena Júnior foi alvo de críticas de jogadores de ambas as equipes, em 2013.

"É complicado encontrar um árbitro que chama o time do Flamengo de fraco, que manda nosso time chupar porque o São Paulo está ganhando. A gente sabe do histórico dele, é só procurar. Ele não passa de um babaca e não pode apitar jogos do Campeonato Brasileiro", atacou Chicão.