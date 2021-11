Queda de Gaciba teve queixas de Fla e Bahia; clubes querem opinar em novo comando da arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), a demissão de Leonardo Gaciba do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da entidade.

A sua saída ocorre um dia após o episódio em que o Bahia ameaçou não voltar para o segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Na ocasião, os baianos questionaram a marcação de um pênalti para o adversário e também as expulsões de Rossi e Matheus Bahia.

Na manhã desta sexta-feira (12), a diretoria do Bahia enviou uma reclamação formal à CBF para questionar as recentes atuações da arbitragem. O ofício tinha o intuito de questionar as decisões de Leonardo Gaciba e seus pares.

A demissão de Gaciba ocorreu após uma conversa do antigo responsável pela arbitragem com o mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes. De acordo com a nota oficial da entidade, houve "entendimento mútuo pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos".

O excesso de erros da arbitragem e reclamações nas rodadas mais recentes do Campeonato Brasileiro é o que fritou Gaciba no cargo. Renato Gaúcho se queixou das apresentações em jogos do Flamengo, o mesmo aconteceu com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.

Curiosamente, um dia antes do jogo, a CBF alterou o árbitro para o duelo. Inicialmente, André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, apitaria o compromisso ocorrido no Maracanã. Contudo, a CBF fez a mudança e Vinicius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, foi o árbitro.

O juiz do compromisso se envolveu em polêmicas e viu o Bahia ameaçar não retornar ao gramado após o intervalo do confronto. O mandatário do Bahia utilizou o seu perfil no Twitter para questionar a atuação do árbitro no duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

"O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir. Hoje, estou como todo torcedor do Bahia, com raiva e indignação. Mas a gente está acostumado a tomar porrada. Levantamos e lutamos. Quem for do bem estará do lado bom. Quem não for, que se suje com trapaças e manipulações. Se é guerra, nossa luta e nossa força vencerão no final", escreveu.

O vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, assumirá o cargo de mandatário do grupo de forma interina até o fim da temporada. É possível que haja uma mudança no cargo pensando em 2022.

A ideia dos clubes é discutir com a CBF a possibilidade de um nome de consenso para a função a partir da próxima temporada. A entidade, contudo, ainda não deu abertura e nem se posicionou sobre o fato.