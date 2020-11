Quem é Alan Empereur, novo zagueiro do Palmeiras?

Com carreira no futebol italiano, zagueiro brasileiro chega por empréstimo ao Alviverde

O oficializou nesta segunda-feira, 9, o empréstimo de Alan Empereur, segundo reforço da era Abel Ferreira. O zagueiro de 26 anos pertence ao Hellas Verona, da , e fica no Alviverde até junho de 2021, com opção de compra após este período.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Este é o segundo zagueiro contratado pelo clube desde a chegada do treinador português. Antes, Benjamín Kuscevic já havia sido oficializado. Eles disputam vaga no time com Gustavo Gómez, Emerson e Luan. Felipe Melo voltou a atuar como volante desde a saída de Vanderlei Luxemburgo.

Mais times

Quem é Alan Empereur?

Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Alan Empereur começou a trajetória no futebol nas categorias de base do . Desde o sub-15, no entanto, ele atua no futebol italiano. Passou pelas categorias de base da , mas nunca atuou na equipe profissional da Viola.

Mais artigos abaixo

Alan passou por diversos clubes de menor expressão no futebol da Velha Bota, como Ischia, Livorno, Teramo, Salernitana e Foggia. Desde 2018, ele é jogador do Hellas Verona, que disputa a Tim.

O brasileiro foi titular do time desde a retomada do futebol após a paralisação pela pandemia, mas perdeu um pouco do espaço no time na temporada 2020/21. Na atual campanha do Verona, participou de quatro jogos no Campeonato Italiano, com duas vitórias e dois empates. O zagueiro tem um gol como profissional, anotado em maio de 2019.